Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Kurucusu: Unilever

Kuruluş Yılı: 1955

Tür: Kişisel Bakım

Resmi Sitesi: www.dove.com.tr

Dove Hakkında Bilgi

Dove markasını 1955 yılında Univeler Şirketi kurmuştur. Kişisel Bakım ürünleri üzerinde ürün geliştiren bir markadır. İlk Dove Sabunu 1955 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde tüketicisiyle buluşmuştur. Dove markasının ürünleri 80i aşkın ülkede satılmakta ve tüketimi yapılmaktadır. Ayrıca yine bu markanın imalatı Kanada, Brezilya, Arjantin, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye gibi daha birçok ülkede yapılmaktadır. Dove’un kadınlar tarafından bu kadar sevilip kullanılmasının sebepleri; uzun yıllardır güvenilir bir marka oluşları ve ürünlerini genellikle bitkisel yağlardan ve hayvansal yağlardan üretiyor oluşlarıdır. Bu da onları daha sağlıklı ürünler üretme yolunda ilerletmiş, ürünleri daha tüketilebilir halde oluşmuştur. Dove markasının resmi sitesine www.dove.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Dove Hangi Ülkenin

Cevap: Dove Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nindir.

Dove Ürünleri

Cilt Temizliği

Cream Bar Restore

Cream Bar Original

Cream Bar Coconut

Cream Bar Exfolating (Yumuşak Peeling)

Cream Bar Revive

Cream Bar Fresh Touch

Sıvı Sabun Beauty Cream Wash

Sıvı Sabun Fresh Touch

Sıvı Sabun Silk Glow

Duş Sütü Go Fresh Restore

Duş Sütü Deeply Nourishing

Duş Sütü Coconut

Duş Sütü Go Fresh Revive

Duş Sütü Go Fresh

Duş Sütü Shea Butter

Cilt Bakımı

Vücut Losyonu Essential Nourishing

Vücut Losyonu Go Fresh

Vücut Losyonu Intensive

El Kremi Indulgent Nourishment

El Kremi Intensive Nourishment

El ve Vücut Kremi Shea Butter

El ve Vücut Kremi Original Body Silk

Vücut Kremi Essential Nourishment

Antiperspirant Deodorantlar

Deodorant Sprey Invisible Dry

Deodorant Sprey Go Fresh

Deodorant Sprey Original

Deodorant Roll On Original

Deodorant Roll On Invisible Dry

Deodorant Roll On Go Fresh

Deodorant Stick Go Fresh

Deodorant Stick Original

Deodorant Stik Invisible

Saç Bakımı

Saç Bakim Kremi Advanced Hair Series Pure Care Dry Oil

Saç Bakim Maskesi Advanced Hair Series Pure Care Dry Oil

Şampuan Advanced Hair Series Pure Care Dry Oil

Saç Bakım Kremi Kırık Uçlara Karşı Etkili

Saç Kremi Yoğun Onarıcı Yıpranmış Saçlar İçin

Saç Bakım Kremi Saç Dökülmesine Karşı

Saç Bakim Kremi Advanced Hair Series Oxygen Moisture

Saç Bakım Kremi Komple Bakım Normal Saçlar İçin

Saç Bakım Kremi Besleyici Bakım Kuru Saçlar İçin

Sivi Saç Kremi Yoğun Onarici Yipranmiş Saçlar İçin

Sivi Saç Kremi Besleyici Bakim Kuru Saçlar İçin

Saç Bakim Kürü Kirik Uçlara Karşi Etkili

Hacimlendirici Sprey Advanced Hair Series Oxygen Moisture

Saç Bakim Yaği Advanced Hair Series Pure Care Dry Oil

Saç Bakim Maskesi Yoğun Onarici Yipranmiş Saçlar İçin

Saç Bakim Maskesi Advanced Hair Series Oxygen Moisture

Saç Bakım Maskesi Besleyici Bakım Kuru Saçlar İçin

Şampuan Yoğun Onarıcı Yıpranmış Saçlar İçin

Şampuan Besleyici Bakım Kuru Saçlar İçin

Şampuan Saç Dökülmesine Karşı

Şampuan 2si 1 arada Komple Bakım Normal Saçlar İçin

Şampuan Kırık Uçlara Karşı Etkili

Şampuan Kepeğe Karşı Etkili

Şampuan Komple Bakım Normal Saçlar İçin

Şampuan Advanced Hair Series Oxygen Moisture

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