Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Kurucusu: Unilever
Kuruluş Yılı: 1955
Tür: Kişisel Bakım
Resmi Sitesi: www.dove.com.tr
Dove Hakkında Bilgi
Dove markasını 1955 yılında Univeler Şirketi kurmuştur. Kişisel Bakım ürünleri üzerinde ürün geliştiren bir markadır. İlk Dove Sabunu 1955 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde tüketicisiyle buluşmuştur. Dove markasının ürünleri 80i aşkın ülkede satılmakta ve tüketimi yapılmaktadır. Ayrıca yine bu markanın imalatı Kanada, Brezilya, Arjantin, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye gibi daha birçok ülkede yapılmaktadır. Dove’un kadınlar tarafından bu kadar sevilip kullanılmasının sebepleri; uzun yıllardır güvenilir bir marka oluşları ve ürünlerini genellikle bitkisel yağlardan ve hayvansal yağlardan üretiyor oluşlarıdır. Bu da onları daha sağlıklı ürünler üretme yolunda ilerletmiş, ürünleri daha tüketilebilir halde oluşmuştur. Dove markasının resmi sitesine www.dove.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Dove Hangi Ülkenin
Cevap: Dove Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nindir.
Dove Ürünleri
Cilt Temizliği
- Cream Bar Restore
- Cream Bar Original
- Cream Bar Coconut
- Cream Bar Exfolating (Yumuşak Peeling)
- Cream Bar Revive
- Cream Bar Fresh Touch
- Sıvı Sabun Beauty Cream Wash
- Sıvı Sabun Fresh Touch
- Sıvı Sabun Silk Glow
- Duş Sütü Go Fresh Restore
- Duş Sütü Deeply Nourishing
- Duş Sütü Coconut
- Duş Sütü Go Fresh Revive
- Duş Sütü Go Fresh
- Duş Sütü Shea Butter
Cilt Bakımı
- Vücut Losyonu Essential Nourishing
- Vücut Losyonu Go Fresh
- Vücut Losyonu Intensive
- El Kremi Indulgent Nourishment
- El Kremi Intensive Nourishment
- El ve Vücut Kremi Shea Butter
- El ve Vücut Kremi Original Body Silk
- Vücut Kremi Essential Nourishment
Antiperspirant Deodorantlar
- Deodorant Sprey Invisible Dry
- Deodorant Sprey Go Fresh
- Deodorant Sprey Original
- Deodorant Roll On Original
- Deodorant Roll On Invisible Dry
- Deodorant Roll On Go Fresh
- Deodorant Stick Go Fresh
- Deodorant Stick Original
- Deodorant Stik Invisible
Saç Bakımı
- Saç Bakim Kremi Advanced Hair Series Pure Care Dry Oil
- Saç Bakim Maskesi Advanced Hair Series Pure Care Dry Oil
- Şampuan Advanced Hair Series Pure Care Dry Oil
- Saç Bakım Kremi Kırık Uçlara Karşı Etkili
- Saç Kremi Yoğun Onarıcı Yıpranmış Saçlar İçin
- Saç Bakım Kremi Saç Dökülmesine Karşı
- Saç Bakim Kremi Advanced Hair Series Oxygen Moisture
- Saç Bakım Kremi Komple Bakım Normal Saçlar İçin
- Saç Bakım Kremi Besleyici Bakım Kuru Saçlar İçin
- Sivi Saç Kremi Yoğun Onarici Yipranmiş Saçlar İçin
- Sivi Saç Kremi Besleyici Bakim Kuru Saçlar İçin
- Saç Bakim Kürü Kirik Uçlara Karşi Etkili
- Hacimlendirici Sprey Advanced Hair Series Oxygen Moisture
- Saç Bakim Yaği Advanced Hair Series Pure Care Dry Oil
- Saç Bakim Maskesi Yoğun Onarici Yipranmiş Saçlar İçin
- Saç Bakim Maskesi Advanced Hair Series Oxygen Moisture
- Saç Bakım Maskesi Besleyici Bakım Kuru Saçlar İçin
- Şampuan Yoğun Onarıcı Yıpranmış Saçlar İçin
- Şampuan Besleyici Bakım Kuru Saçlar İçin
- Şampuan Saç Dökülmesine Karşı
- Şampuan 2si 1 arada Komple Bakım Normal Saçlar İçin
- Şampuan Kırık Uçlara Karşı Etkili
- Şampuan Kepeğe Karşı Etkili
- Şampuan Komple Bakım Normal Saçlar İçin
- Şampuan Advanced Hair Series Oxygen Moisture
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