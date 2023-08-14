Dolar ve Euro kaç TL? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum ne? Merak edilen soruların cevabı haberimizde…Esmanur GÜLBAHAR - M.Taha ÇELİKBAŞ - Ahmet GÜNAY - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. Haftanın ilk günü olan 14 Ağustos Pazartesi günü, dolar 27 TL’nin üzerinde hareketini sürdürürken, Euro ise 29.30 seviyesinde işlem görüyor.

https://youtu.be/R7FJGguRqpA

Pasifik Okyanusu'nun iki yakasında yer alan dünyanın en büyük ekonomileri ABD ve Çin'in ekonomik gidişatına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlamaya devam ediyor.

ABD'de açıklanan veriler dolayısıyla enflasyonla mücadelede ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir faiz artışına daha gidebileceği ihtimali bulunurken, Çin'deki deflasyonist süreçle birlikte gayrimenkul sektöründe büyük oyuncuların temerrüde düşme olasılığı risk algısının artmasına neden oluyor.

Analistler, söz konusu endişelerin dolar endeksini 103'le 7 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkardığını hatırlatarak, emtia fiyatlarında da dolar endeksindeki harekete paralel oynaklığın arttığını ifade etti.