Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de önemli değişikliklere gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan bu güncelleme ile dövizle ödeme yasağına ilişkin uygulama esasları gözden geçirildi.

Yapılan düzenleme ile birlikte, artık tüm ödemelerin Türk Lirası üzerinden yapılma zorunluluğu ortadan kaldırıldı. 6 madde içeren düzenleme, geçmişe dönük yükümlülüklerin dövizle de karşılanabileceği durumları belirtiyor.

Dövizle ödeme yapılabilecek alanlar arasında dikkat çeken başlıklar şunlar:

Döviz cinsinden kıymetli evraklar,

19 Nisan 2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar,

Borsada döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden alım-satım işlemleri,

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilecek ihracatlar,

Antrepolar ve geçici depolama alanlarının ödeme yükümlülükleri,

Serbest ticaret bölgesinde faaliyet gösteren firmaların mal teslimi.