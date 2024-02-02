Downtown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi, Bursa’yı ve Türkiye’yi bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Bursaspor İnfo Yatırım Basketbol Takımı’nın yeni forma sırt alt sponsoru oldu.

Geçtiğimiz Ekim ayı sonunda kapılarını ziyaretçilerine açan Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’nde gerçekleştirilen basın toplantısına Bursaspor Basketbol Takımı Başkanı, Sezer Sezgin, Atış Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Atış, Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış, Bursaspor Basketbol Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Bursaspor İnfo Yatırım Genel Menajermiz Özgün Önver ile oyuncular Metin Türen, Semih Erden, Ömer Utku Al, Mihael Young veJohny Hamilton katıldı.

İmza töreninde konuşan Atış Grup Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış, "Bugün bir Bursaspor sevdalısı olarak kulübümüzün erkek basketbol takımına sponsor olmaktan gurur ve heyecan duyuyorum. Bu sıradan bir iş birliği değil, Atış Grup olarak Bursa’mızdan aldığımız gücümüzü yine şehrimizin değerlerine katkı sağlayarak perçinliyoruz. Yaptığımız tüm yatırımlarda Bursalıların teveccühünü kazanmak Atış ailesi olarak bizi en mutlu eden şey oldu. Şimdi bunu daha büyük bir coşkuyla yaşayacağız diye düşünüyorum. Çemberden geçen her sayıda yükselen koca bir şehrin mutluluk nidasında payımızın olduğunu düşünmek tarifsiz bir heyecan olacak” dedi.

Şampiyonlar çıkaran ve birçok değeriyle marka olmayı başarmış bir şehir olan Bursa’nın basketbolda da önemli başarılar kazanacağına inandığının altını çizen Atış, “Çünkü takımına sahip çıkan harika bir taraftarı ve sporu seven yöneticileri var. Şimdi ne mutlu ki bu şehrin önemli bir markasına, Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi ile güç katarak ilerleyeceği günlere tanık olacağız. Sporun birleştiren gücünün yanında adımızın olmasına vesile olan tüm Bursaspor Basketbol Kulübü üyelerine teşekkürlerimizi sunarız. Bizi harika ve başarılarla dolu sezonlar bekliyor. Birlikteliğimiz hayırlı olsun. Her attığımız sayı olsun” İfadelerini kullandı.

Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin ise lansmanda yaptığı konuşmada, anlaşmanın uğurlu olması temennisinde bulundu. Sezer Sezgin “Atış Grup ailesine ve Downtown markasına Bursa’nın en değerli markası olan Bursaspor’a verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bu iş birliğinin önümüzdeki senelerde de devamını diliyorum” dedi.