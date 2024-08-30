Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde sahne alan Türk pop müziğinin önemli sanatçılarından Mustafa Sandal, dinleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Cumhuriyetin kurulmasının kapısını aralayan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıldönümü Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’nde coşkuyla kutlandı. Binlerce vatandaşın katıldığı görkemli konserde Mustafa Sandal, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Atış Grup Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış’ın ünlü sanatçıya çiçek takdimi yaptığı gecede Sandal, en çok sevilen ’Aya Benzer’ adlı şarkı ile sahneye çıktı. Mustafa Sandal, konserin devamında ’İndir’ ve ’Dağlar dağlar’ adlı şarkılarıyla dinleyenlerini mest etti. Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’ni dolduran dinleyenler, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı.

Sevenlerine teşekkür etti

Son zamanlarda Bursa’da birçok konsere imza atan Mustafa Sandal, “Bursa’nın yeni incisi Downtown’dayız. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı burada kutlamak nasip oldu. Burada bu kadar güzel bir ortam oluştuğu için tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bursa’ya epeydir gelmiyordum. Çok özlemiştim. Arka arkaya bu kadar sık Bursa’ya gelmek çok hoşuma gitti. Gelenlere, izleyenlere, ilgi gösterenlere teşekkür ediyorum” dedi.