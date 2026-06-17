Bilecik'in Osmaneli ilçesinde araç filosu genişletildi.

Osmaneli Belediyesi tarafından hizmet kapasitesinin artırılması amacıyla araç filosuna yeni bir damperli kamyon kazandırıldı. Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun'un öncülüğünde ilçeye kazandırılan cenaze hizmetleri aracı, itfaiye aracı, sıfır atık aracı, itfaiye ve zabıta motosikletlerinin ardından filoya yeni araç eklendi. Hizmet kalitesinin artırılması ve çalışmaların daha hızlı ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla yapılan araç takviyesiyle birlikte belediye filosunun güçlendirildiği belirtildi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, 'Hizmet kalitemizi artırmak, çalışmalarımızı daha hızlı ve verimli bir şekilde sürdürmek amacıyla filomuza kazandırdığımız damperli kamyonun ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz. Osmaneli'mize değer katmaya, hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz' dedi.