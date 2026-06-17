Bilecik'te bir çocuk parkının yanına yapılan inşaatla park arasında kalan tehlikeli boşluk vatandaşları tedirgin ediyor.

İsmetpaşa Mahallesi Hürriyet Sokak üzerinde bulunan Yeşilpark yanına yapılan bir inşaat ile park arasında 2 metre yüksekliğinde bir boşluk kaldı. Park etrafında aralarından çocukların geçebileceği demir çiftler olmasına rağmen parka çocuklarını getiren vatandaşlar tedirgin oluyor. Geçtiğimiz günlerde bu alana bir köpeğin düştüğünü anlatan parka gelen vatandaşlar bu alana bir an önce önlem alınması istediler.