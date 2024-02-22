Dr. Ender Saraç, 13 yaşındaki oğluna ‘cinsel istismar’ uyguladığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Saraç savunmasında, ‘’Çocuklarıma kesinlikle şiddet uygulamadım. Bu olayı öğrendikten sonra 24 saat kustum. Çocuklarımı 4 aydır görmüyorum ve çok özledim. Maddi ve manevi olarak bu komplodan zarar gördüm’’ dedi.

Doktor Mehmet Ender Saraç hakkında, Beşiktaş’ta 2017-2021 yılları arasında 13 yaşındaki oğlu M.S.’ye ‘cinsel istismar’ uyguladığı iddiasıyla açılan davanın görülmesine başlandı. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ender Saraç ile avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile mağdur M.S.’nin avukatı da katıldı.

"Çocukların kılına zarar vermem’’

Duruşmada savunma yapan sanık Saraç, ‘’Kesinlikle ve kesinlikle bu suçu tümüyle reddediyorum. Bu önceden planlanmış bir tezgahtır ve komplodur. Benan Hanım avukatı Yücel Önder ile birlikte FETÖ ile bağlantısı olan Erk Acarer ve Muhammed Yakut ile birlikte beni çocuk tacizcisi ve istismarcısı olarak yayınlatıyor. Biz boşanma davasına Eylül ayında başladık. Aynı gece devlet düşmanı olan Muhammed Yakut’a ulaştırıyor. 9 yaşındaki kızım Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) verdiği ifadesinde benim hiçbir zaman evde çıplak gezmediğimi ve cinsel istismar uygulamadığımı söylemiştir. Ben hayatım boyunca çocuklara hizmet yaptım. Çocukların kılına zarar vermem. Evde 24 saat tuvalet ve banyo dahil kamera var. Biz Benan Hanımla 3 yıldır ayrı yaşıyoruz. Ben üst katta kalıyorum. Evde 24 saat yatılı kalan bakıcı kadın var. Elde bir tane kanıt yok. Çocuklarıma kesinlikle şiddet uygulamadım. Bir kere koktuğu için çocuğu zorla banyoya soktum. Bir defasında da oğlum vegan olduğu için vitaminsiz kalmasın diye ağzına zorla balık verdim’’ dedi.

"Benan Hanım, devlet düşmanı Muhammed Yakut, Erk Acarer ve daha önce FETÖ’den yatmış olan Abdullah Başak ile avukatların bir çete olduğu ortaya çıktı’’

Savunmasına devam eden Saraç, ‘’Ben 40 yıllık uzmanım. Bugüne kadar 200 bin hasta baktım. Bu olay çok ağrıma gitti. Bu olayı öğrendikten sonra 24 saat kustum. Evliliğim boyunca 2 kez Benan Hanım’dan dayak yedim. Beni öldürmeye teşebbüs etti ve boğmaya çalıştı. Tanınan bir insan olduğum için bir şey yapamadım. Benden çok yüksek miktarda para talep ettiler. Bunu kabul etmeyince bu olay ortaya çıktı. Zaten çocuğum ve annesi de taciz olayının yalan olduğunu beyan ediyor. Burada olduğum için çok üzgünüm. Benan hanım, devlet düşmanı Muhammed Yakut, Erk Acarer ve daha önce FETÖ’den yatmış olan Abdullah Başak ile avukatların bir çete olduğu ortaya çıktı. Benan Hanım da bu suçtan gözaltına alındı ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ben çocuklarımı 4 aydır görmüyorum ve çok özledim’’ dedi. Bu sırada sesi titreyen sanık Saraç su içtikten sonra savunmasına devam etti.

‘’30 yıldır tanınan bir doktorum, çok mağdurum ve erkek olmanın çok ciddi dezavantajları yaşadım’’

Çocuklarını korkutmasının imkansız olduğunu belirten Saraç, ‘’Çocuğu taciz ettiğime ilişkin görüntülerinin yapay zekayla oluşturulduğunu kanıtlıyoruz. Hasta ve raporlu çocuğu annesi bu tezgah için okula götürüyor da neden bugün getirmiyor? Çünkü amaç davayı uzatmak ve bana zarar vermek. Ben bu ülkede 30 yıldır tanınan bir doktorum, çok mağdurum ve erkek olmanın çok ciddi dezavantajları yaşadım. Maddi ve manevi olarak bu komplodan zarar gördüm. Kanun nasıl işliyor bilmiyorum ama acilen beraatımı istiyorum, hayatıma dönmek istiyorum’’ ifadelerini kullandı.

Duruşmada mağdur M.S.’nin avukatı, müvekkilinin ilk beyanında olayları detaylı şekilde anlattığını ve bu detayların yaşanmadan anlatılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirterek, davaya katılma talebinde bulundu.

Tutuklanmasını talep etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise sanığın suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarını kabul etmediklerini, rehber öğretmenlerin tanık olarak dinlenmesini ve sanığın tutuklu yargılanmasını, aksi halde adli kontrol uygulanmasını talep ettiğini ifade etti.

Sonraki celse dinlenecekler

Ara kararını açıklayan mahkeme, mağdur M.S.’nin uzman eşliğinde adli görüşme odasında ifadesinin alınmasına, ayrıca rehber öğretmenlerin sonraki celse tanık olarak dinlenilmesine karar verdi. Heyet, müşteki Benan Saraç’ın da sonraki celse duruşmada hazır edilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, mağdur M.S.’nin 5 Aralık 2023’de öğrenim gördüğü okul idaresinin tutmuş olduğu tutanakların polise bildirilmesiyle soruşturmaya başlandığı aktarıldı.

Oğlu ifade verdi, şikayetçi olduğunu belirtti

7 Aralık 2023’de mağdur M.S.’nin Çocuk İzlem Merkezi’nde alınan ifadesine yer verilen iddianamede, öz babası olan şüpheli Mehmet Ender Saraç ile annesi Benan Saraç’ın ayrı olması sebebiyle babasıyla aynı apartmanda farklı dairelerde yaşadığını, sık sık bir araya geldiğini, babasının kendisine, annesine ve kardeşine kötü davrandığını ve kendilerine psikolojik ve ekonomik şiddette bulunduğunu söylediği aktarıldı. İfadeye göre 6-7 yaşlarından itibaren babasının kendisine dokunmalarının olduğunu, ön ve arka özel bölgelerine dokunduğunu, babasının durduk yere ‘kötü kokuyorsun’ diyerek kendisini sürekli duşa soktuğunu, kendisi normal duş yaparken de yanına gelip kendisini rahatsız ettiğini, annesinin, babasının cinsel davranışlarından haberinin olmadığını ve olayları annesine anlattıktan sonra öğretmenlerine de anlattığını ve akademik yardım almak amacıyla bunları anlattığını söylediği kaydedildi.

Boşanma davası yüzünden iddiaların ortaya atıldığını söylediği belirtildi

Hazırlanan iddianamede, mağdur M.S.’nin ifadesi sonrası adli görüşmeci, aile görüşmecisi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü temsilcisi uzmanlarınca, çocuğun beyanlarının samimi, görüşmenin amacına uygun, geçerli ve güvenilir olduğu kanaatine varıldığı belirtildi. İddianamede, şüpheli Mehmet Ender Saraç’ın savunmasında ise öz çocuğunun özel bölgelerine hiçbir zaman dokunmadığını, çocuklarının önünde çıplak bir şekilde hiçbir zaman dolaşmadığını, olayın geçtiği iddia edilen evin her odasında, salonda, hatta tuvalet ve banyoda bile evde bakıcı çalıştırdıkları için 24 saat açık olan kameraların bulunduğunu, bu tarz eylemleri olsaydı hepsinin kamera kaydının olması gerektiğini söylediği kaydedildi. Şüpheli Saraç ayrıca ifadesinde, müşteki Benan Saraç ile aralarında boşanma davası açıldıktan sonra bu tür mesnetsiz iddiaların maddi menfaat temini ve çocukların velayetini alabilmek için ortaya atıldığını ve şikayette bulunmak için çekişmeli boşanma davasının açılmasını beklemeyeceklerini söylediği aktarıldı.

Ek ifadesinde babası hakkında yalan beyanda bulunduğunu söylediği aktarıldı

İddianamede, soruşturma devam ettiği sırada müşteki Saraç’ın, 13 Aralık 2023’de polise giderek ek ifade verdiği, ifadesinde ise çocuğu ile yapmış olduğu görüşmede oğlunun, babası hakkında yalan beyanda bulunduğunu kendisine bildirdiğini, babasını ailelerinden uzak tutmak için bu olayı uydurduğunu söylediğini ve şüpheli Saraç’tan şikayetlerinden vazgeçtiğini söylediği belirtildi.

Babasına ders vermek için yalan beyanda bulunduğunu söyledi

Daha sonra mağdur M.S.’den alınan ek ifadeye yer verilen iddianamede, babasının annesine ve kendilerine kötü davrandığı için babasına ders vermek amacıyla cinsel istismara maruz kaldığını söylediği, aslında cinsel istismara maruz kalmadığını, anlattığı hiçbir durumun olmadığını ve bir defa düştüğü için babasının poposuna doktor olmasından dolayı krem sürdüğünü ve kendilerine psikolojik ve ekonomik şiddet uygulayan babasına ders vermek için daha önce o şekilde ifade verdiğini söylediği kaydedildi.

İlk ifadenin samimi ve gerçeği yansıtır mahiyette olduğuna kanaat getirildiği belirtildi

Hazırlanan iddianamede, mağdur M.S.’nin şeref ve namusunu ilgilendiren bir konuda şüpheli Mehmet Ender Saraç’a iftira atmasını gerektirir ciddi bir neden bulunmaması, aralarında daha önceden husumet olmaması, mağdurun olayı okuldaki öğretmenlerine anlatmış olması, annenin sonradan olaya dahil olması ve öğretmenlerine açılan çocuğun ifadelerinin yönlendirme etkisinde olduğu ya da kurgudan ibaret olduğu ihtimalinin olmaması, bu gerekçeyle ise mağdurun ilk verdiği ifadenin samimi ve gerçeği yansıtır mahiyette olduğuna kanaat getirildiği kaydedildi.

22 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilen Saraç Şubat’ta hakim karşısında

Hazırlanan iddianamede şüpheli Mehmet Ender Saraç’ın ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.