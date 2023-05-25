Duygu Dostu Eğitim Derneği ve Emotion Coaching Türkiye Enstitüsü bu yl ikinci kez Duygu Dostu Eğitim Farkındalık gününü düzenliyor.BURSA (İGFA) - Türkiye'de sosyal duygusal öğrenme ve gelişimde duyguların rolü konusunda kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilecek olan etkinlik kapsamında her yıl 1 Haziran'da birçok farklı ilde okullarda ve evlerde duygu dostu eğitim etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Duygu Dostu Öğretmenlik ve Ebeveynlik yaklaşımı, Doç.Dr.Nalan Kuru tarafından Emotion Coaching (Duygu Koçluğu) tekniğinin, pozitif psikoloji ve sosyal duygusal öğrenme ile bir araya getirildiği ilişkisel bir davranış yönetimi modeli olarak öne çıkıyor. Model, sosyal duygusal öğrenmeyi desteklemeyi, eğitimde ve gelişimde duyguların rolünü ön plana çıkartmayı ve bu yolla da çocuklarla kurulan iletişimin niteliğini arttırarak daha etkili öğrenmelere destek vermeyi amaçlıyor.

EMOTİON COACHİNG İNGİLTERE ENSTİTÜSÜ KURUCU ORTAĞI DR. LOUİSE GİLBERT TÜRKİYE'YE GELİYOR

Dr. Louise Gilbert'in katılımıyla 1 Haziran günü Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde bir de konferans düzenleyecek.

Yüzyüze veya online olarak katılabilecek olan konferansta 'Duygu Dostu Eğitimde Farkındalık' masaya yatırılacak.

Doç. Dr. Nalan Kuru ve Dr. Louise Gilbert'in saat 10.00'da yer alacağı konferansın ardından ise etkinlikler start alacak.