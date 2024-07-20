Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararnamesiyle İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne atanan Dr. Maliki Ejder Batur görevi Hacı Mehmet Güner’den teslim aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararnamesiyle İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne, eski AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Maliki Ejder Batur atandı. Kararın Resmi gazetede yayımlanmasının ardından Dr. Maliki Ejder Batur yapılan törenle görevi 2018 yılından bu yana İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevini sürdüren Hacı Mehmet Güner’den teslim aldı.

"Amacımız şehri depreme hazırlamaktır"

Görevi devralan İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Maliki Ejder Batur, "Hacı Mehmet Güner Bey, bu görevi 6 yıldır başarıyla sürdürüyor. Biz bu göreve Cumhurbaşkanı kararnamesiyle atandık. Bizler de bugün bu bayrağı alacağız. Kamu görevleri bir bayrak devridir. Biz bu bayrağı bizden sonra gelenlere devredene kadar canla başla en iyi şekilde görevimizi yapmaya çalışacağız. Sorumluluğumuz İstanbul’dur. İstanbul bizim medeniyetimizin başkenti. İstanbul bizim kültürümüzün başkentidir. İstanbul bizim en kıymetli varlığımızdır. İstanbul 39 ilçesiyle, 963 mahallesiyle, 16 milyon insanımızın yaşadığı, ülkemizin her 5 kişiden birisinin yaşadığı mega kent. Bu çerçevede de mega problemleri olan bir şehir. Bu mega kent Cumhurbaşkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde sorunlarının büyük kısmını geride bırakmış ve bunları bertaraf etmiş bir şekilde günümüze kadar geldi. Tabii deprem gibi bazı problemler öyle bugünden yarına, yarından öbür güne kısa sürede çözülebilecek hususlardan değil. Bunun için yıllara sari çalışmalar gerekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün de İstanbul’umuzda yaşayan hemşerilerimizin hayat konforunu, yaşam konforunu arttırmanın yanı sıra en önemli görevi de 39 ilçe belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve hükümetimizin diğer organlarıyla beraber bu şehri depreme hazırlamaktır" dedi.