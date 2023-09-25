İstanbul'un Yeşilköy Sahili'nde dün akşam yaşanan olayda, bir kişi ile aralarında bilinmeyen bir sebep yüzünden tartışma yaşandı. İddiaya göre, sahilde alkollü oldukları iddia edilen iki kişi arasındaki tartışma hızla şiddetlenerek bir kavgaya dönüştü. Bu süreçte, bir şahıs yanında bulunan bir zıpkını kullanarak diğer kişiyi bacağından vurdu.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Daha sonra yaralı, bacağındaki zıpkınla birlikte hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışmalara başladılar.