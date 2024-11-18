Glisemik indeks, yiyecekleri 0 ila 100 arasında bir ölçekte sıralar. Ancak, ölçeğin alt ucundaki yiyecekler kan şekeri üzerinde minimum etkiye sahipken, üst ucundakiler kan şekerinde daha önemli bir artışa neden olur.Bu, özellikle diyabet hastaları veya gün boyunca sabit enerjiyi korumak isteyenler için kan şekeri seviyelerini yönetmek açısından faydalı olabilir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), özellikle diyabet gibi rahatsızlıkları yöneten veya kalp hastalığı riski taşıyan kişiler için dengeli ve sağlıklı bir beslenme planının parçası olarak düşük glisemik indeksli (düşük GI) diyetleri önermektedir.

DSÖ, arpa ve kinoa gibi tam tahılların, mercimek, nohut ve barbunya fasulyesi gibi baklagillerin, ıspanak, brokoli ve domates gibi nişastasız sebzelerin, elma, armut ve çilek gibi meyvelerin ve süt ve şekersiz yoğurt gibi süt ürünlerinin dahil edilmesini teşvik eder.

Buna karşılık, yüksek GI'li yiyecekler (70'ten fazla) kan şekerinde hızlı artışlara neden olur ve enerji düşüşlerine veya tip 2 diyabet gibi rahatsızlıkların gelişme riskinin artmasına yol açabilir. Yüksek GI'li yiyeceklere örnek olarak beyaz ekmek, şekerli tahıllar ve işlenmiş atıştırmalıklar verilebilir.