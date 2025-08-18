Gaziantep’in binlerce yıllık tarihi mirası Dülük Antik Kenti, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Şehitkamil Belediyesi iş birliğiyle dünya çapında tanıtılmaya hazırlanıyor.GAZİANTEP (İGFA) - Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’nin dünya çapında tanıtımıyla birlikte Türkiye’nin kültürel mirasında yeni bir dönemin kapısı açılmıştı. Benzer bir yol haritası şimdi de Gaziantep’in binlerce yıllık hazinesi Dülük için hazırlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Şehitkamil Belediyesi iş birliğinde, Gaziantep kent merkezinin 10 kilometre kuzeyinde yer alan ve bilinen ilk yerleşimi 600 bin yıl öncesine tarihlenen Dülük Antik Kenti’nin tanıtımı için düğmeye basıldı.

Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik ve Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Erdem Güzelbey Dülük Antik Kenti’nde teknik gezi gerçekleştirdi. Gezi esnasında arkeologlar ve çalışmaları yürüten uzmanlarla bir araya gelinerek çalışmaların son durumu hakkında bilgi alındı.

FATMA ŞAHİN: “DÜLÜK DİNLER ŞEHRİ, DÜNYAYA TANITILMALI”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin burada yaptığı konuşmasında bu işin bir ekip işi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Elimizde çok ciddi bir bilim adamı kadrosu var. Bu bölge daha önce Almanlar tarafından kazı alanı ilan edilmiş. Yıllardır çalışılıyor. Bütün dinler burada inanç turizmi açısından bir eser bırakmış. Roma döneminde mozaiklerde görüyorsunuz, Hristiyanlıktan önceki tapınaklarda görüyorsunuz. İslam medeniyetiyle birlikte de olağanüstü bir yer.”

Dülük şehrinin aslında dinler şehir olduğunu fakat hak ettiği şekilde tanıtımının yapılmadığını anlatan Başkan Şahin, “Biz Kültür Bakanımıza bu hikayeyi anlatacağız. Göbeklitepe nasıl dünyaya tanıtıldıysa burada da büyük bir hikaye var. Yavuz Sultan Selim’le birlikte halifeliğin Araplardan Türklere geçtiği sürecin de hikayesi var. Bir master planı hazırladık. Uygulamayı ilçe belediyemizle beraber yapacağız. Burası inanç ve kültür turizmi açısından bütün dünyaya anlatılacak.”