Ankaralı müzikseverler, ağustos ayında IF Armada AVM Açıkhava Sahnesi’nde iki birbirinden güzel konserin keyfini çıkaracak. Türk rock müziğinin en sevilen grupları arasında yer alan Duman, klasikleşmiş şarkılarını 11 Ağustos’ta dinleyicileriyle birlikte seslendirecek. 19 Ağustos’ta ise sahne, güçlü ve farklı ses rengi ile sevilen sanatçı Cem Adrian’ın olacak.

Türk rock müziğinin en sevilen gruplarından biri olan Duman, 11 Ağustos’ta, geniş bir hayran kitlesine sahip Cem Adrian ise 19 Ağustos’ta dinleyenleriyle buluşacak. İki performansın biletleri de Türkiye’nin lider etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı. Duman, 11 Ağustos’ta IF Armada AVM Açıkhava Sahnesi’nde unutulmaz parçalarını seslendirerek, müzikseverlere keyifli bir gece yaşatacak. 19 Ağustos’ta ise sahne bu kez özgür tarzıyla genç neslin en sevdiği isimler arasında yer alan ve kendine has yorumuyla adından söz ettiren Cem Adrian’ın olacak.