Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Müberra Hraloğlu, sepsis hakkında önemli uyarılarda bulundu. Dr. Hraloğlu, sepsisin sinsi ve hızlı ilerleyen bir hastalık olduğunu belirterek, "Sağlıklı görünen bir insan, kısa bir sürede hayati tehlikeyle karşı karşıya kalabilir" dedi.

Her yıl 13 Eylül, tüm dünyada Dünya Sepsis Günü olarak anılıyor. Her yıl milyonlarca insan bu sinsi ve hızlı ilerleyen duruma yakalanmakta ve ne yazık ki birçok insan bu tehlikenin farkında olmadan hayatını kaybetmektedir. Hastalıkla ilgili merak edilenleri ve alınması gereken tedbirleri Biruni Üniversite Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Müberra Hraloğlu açıkladı.

“Sepsisin en büyük tehlikesi, hızla kötüleşebilmesidir”

Dr. Müberra Hraloğlu yaptığı açıklamada, “Sepsis, bakteri, virüs, mantar veya parazitlerin neden olduğu enfeksiyonların vücutta aşırı ve kontrolsüz bir bağışıklık tepkisine neden olmasıdır. Bu durum, organ yetmezliklerine yol açabilir ve tedavi edilmezse ölüme kadar varabilir. Sepsisin en büyük tehlikesi, hızla kötüleşebilmesidir. Kısa bir sürede sağlıklı görünen bir insan, hayati tehlikeyle karşı karşıya kalabilir” dedi.

“Yaşlılar, bebekler, kronik hastalığı olanlar daha savunmasız”

Risk altında olan kişilerle ilgili konuşan Dr. Hraloğlu, “Bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler, yaşlılar, bebekler, kronik hastalığı olanlar ve yoğun bakım ünitelerinde tedavi görenler sepsise karşı daha savunmasızdır. Ancak sağlıklı bireyler bile basit bir enfeksiyon sonrası sepsise yakalanabilir” dedi.

“Sepsisin belirtileri genellikle diğer enfeksiyonlardan ayırt edilemez”

Hastalığın belirtilerinden söz eden Dr. Hraloğlu, “Sepsisin belirtileri genellikle diğer enfeksiyonlardan ayırt edilemez olsa da, birkaç anahtar işaret önemlidir. Yüksek ateş veya düşük vücut ısısı, hızlı nabız ve nefes alışı, bilinç bulanıklığı ve yorgunluk, şiddetli ağrı ve halsizlik bu işaretler arasında yer alır. Bu belirtiler hızla kötüleşebilir, bu yüzden acil müdahale şarttır” şeklinde konuştu.

“Tedavi, genellikle yoğun bakımda antibiyotik ve sıvı desteği ile yapılır”

Sepsis tedavisi ve önleme yollarından söz eden Dr. Hraloğlu, “Sepsis, zamanında tanı konulup tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Tedavi, genellikle yoğun bakımda antibiyotik ve sıvı desteği ile yapılır. Bu nedenle, erken tanı ve müdahale hayat kurtarıcıdır. Ancak en önemlisi, sepsisi önlemektir. Basit hijyen kurallarına dikkat etmek, aşıları güncel tutmak ve enfeksiyon belirtilerini ciddiye almak sepsisi önlemenin başlıca yollarıdır” dedi.

“Farkındalığın artması, hastalıkla mücadelede en etkili yollardan biridir”

Sepsis farkındalığın öneminden bahseden Dr.Hraloğlu son olarak şunları söyledi:

“Dünya Sepsis Günü’nün amacı, insanların bu hastalık hakkında daha bilinçli olmasını sağlamak ve sağlık çalışanlarına bu konudaki eğitimlerin önemini vurgulamaktır. Sepsisle ilgili farkındalığın artması, hastalıkla mücadelede en etkili yollardan biridir. Bu özel günde, sepsisle savaşan hastaları, sağlık çalışanlarını ve kaybettiklerimizi anarken, bilinçlenmek ve bilinçlendirmek için adımlar atmak zorundayız. Çünkü sepsis yalnızca bir enfeksiyon değildir, hayati bir tehdittir.”