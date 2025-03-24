Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Engelsiz Hobi Atölyeleri’nde eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler, 22 Mart Dünya Su Günü çerçevesinde Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (SASKİ) Hızırilyas Tesisleri’ni ziyaret etti. Her yıl 22 Mart’ta, tatlı su kaynaklarının önemi ve bu kaynakların sürdürülebilir yönetimine dikkat çekmek amacıyla kutlanan Dünya Su Günü’nde öğrencilere suyun kıymeti ve yolculuğu hem teorik hem de pratik olarak anlatıldı. Ziyaret sırasında öğrencilere, suyun içme suyuna dönüşme süreci ve tüketime hazır hale gelene kadar geçtiği aşamalar detaylı bir şekilde gösterildi.

İncelemeler sırasında yetkililerden bilgi alan öğrenciler, suyun nasıl arıtıldığını ve kullanılabilir hale getirildiğini yerinde gözlemledi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada suyun yaşam için vazgeçilmez olduğu belirtilerek, "Dünya Su Günü vesilesiyle Engelsiz Hobi Atölyelerimizde eğitim gören özel gereksinimli bireylerle birlikte SASKİ Hızırilyas Tesisleri’ni ziyaret ettik. Bu sayede, suyun bilinçli kullanımı ve korunması konularında farkındalık oluşturduk. Verimli bir etkinlik gerçekleştirdik ve suyun korunmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık" denildi.