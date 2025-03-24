MUĞLA (İGFA) - 2025 yılının Şubat ve Mart aylarında gerçekleştirilen “Kadın Oyunları Festivali” 8 farklı ilde sahnelenen oyunlarla izleyicisiyle buluştu. Sırası ile Ankara, Aydın, Bandırma, Konak, Manisa, Muğla, Çanakkale ve Ayvalık’ta gerçekleşen festivalin her ayağı 5 gün sürdü ve her birinde birbirinden farklı kadın temalı beş tiyatro oyunu sahnelendi.

Bu yıl da büyük bir merakla beklenen festivalin oyunlarına Muğla Büyükşehir Belediyesi 12-16 Mart tarihleri arasında ev sahipliği yaptı. Kadın sorunlarına küresel ve ulusal ölçekte dikkat çekmeyi hedefleyen bu festivalde, titizlikle yapılan bir değerlendirme sonucu sekiz oyun seçildi ve her kent için özgün bir program oluşturuldu. Festival süresince toplamda kırk gösterim yapıldı ve aynı zamanda kadın sorunlarına yönelik çeşitli söyleşiler de gerçekleştirildi.

Bir farkındalık projesi olarak da bilinen “Kadın OyunlarıFestivali”ndegelenek bozulmayarak bu yıl da gelirinin belirli bölümü kız çocuklarının eğitimine destek sağlayan bir sivil toplum kuruluşuna bağışlandı.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın kadın temalı ilk tiyatro festivaline ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam edeceğini söyledi.