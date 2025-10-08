Başiskele Kaymakamlığı koordinesinde Başiskele Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde düzenlenen gecede, Anadolu’nun Rengi Türk Halk Müziği Korosu sahne alarak unutulmaz bir konser verdi. Etkinlik öncesinde düzenlenen kokteyl ile başlayan geceye, ilçede yaşayan büyükler başta olmak üzere çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar, seslendirilen türkülerle hem geçmişe yolculuk yaptı hem de keyifli anlar yaşadı. Salonu dolduran misafirler, koronun bazı şarkılarına eşlik ederken, her eserin sonunda alkışlarıyla koroyu ödüllendirdi.

Başiskele Belediyesi’nin kültür ve sanat alanında her yaş grubuna hitap eden etkinlik ve faaliyetlerine bir yenisini eklediği bu özel gecede, büyüklerin yaşam enerjisi ve müzik sevgisi sahneye yansıdı.