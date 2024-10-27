Eski Chelsea yıldızı, 2013-2014 sezonunda Galatasaray'da geçirdiği süre boyunca sarı-kırmızılı taraftarlarla güçlü bir bağ kurmuştu ve Türkiye’ye olan sevgisini sık sık dile getirmişti. Bu nedenle, Drogba Türkiye'den bir kulüp alma kararı aldı.

Drogba, Türkiye'deki alt liglerden birçok takım ile görüşmeler yaptı. Özellikle Sakaryaspor ve Altınordu gibi takımlar üzerinde durdu, ancak yapılan araştırmalar sonucunda bu iki ekipten vazgeçti. Bunun yerine, Süper Lig'in eski şampiyonu olan Bursaspor'u hedef olarak belirledi. Bursaspor'un taraftarlarının gösterdiği yoğun ilgi ve destek, Drogba'nın bu kulübe yönelmesinde etkili oldu.

Drogba, Bursaspor'un yöneticileriyle randevu talep ederek, kulübü satın almak için görüşmelerine başladı. Eğer anlaşma sağlanırsa, Drogba resmi olarak Bursaspor'un sahibi olacak.