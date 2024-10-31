Alman mutfağının önde gelen isimlerinden biri olan Michelin yıldızlı şef Michael Wollenberg, İstanbul yolunda geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Şefin hayatını kaybetmesi, gastronomi dünyasında derin bir üzüntüye yol açtı.

60 yaşındaki Wollenberg, İstanbul yakınlarında kullandığı karavanın, karşı yönden gelen bir kamyonla kafa kafaya çarpışması sonucunda ağır yaralandı. Kazada, akciğerlerinde yırtık, travmatik beyin hasarı ve çeşitli kırıklar tespit edildi. Wollenberg, kazanın ardından hemen hastaneye kaldırıldı ve iki gün boyunca yoğun bakımda tedavi altında kaldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın dikkat çekici bir yanı ise Wollenberg’in iki köpeğinin kazadan sağ kurtulması oldu. Bu durum, hem şefin hayvan sevgisini gözler önüne serdi hem de yaşanan kazanın ciddiyetine rağmen bir nebze de olsa teselli sağladı.

Wollenberg'in yakın arkadaşları, ünlü şefin gastronomi kariyerinin sonlarına yaklaştığını ve emeklilik hayatını Kıbrıs'ta geçirmek istediğini belirtiyor. Bunun için Wattkorn restoranını büyük bir miktara sattığı, yeni bir başlangıç yapmak üzere planlar yaptığı ifade ediliyor. Yakınları, Wollenberg’ün iyi yemek tutkusunu ve yaratıcı vizyonunu her zaman ön planda tuttuğunu vurguluyor.

Michael Wollenberg, sadece bir şef olarak değil, aynı zamanda bir vizyoner girişimci olarak da tanınıyordu. Gastronomi dünyasında bıraktığı etki ve miras, onu her zaman hatırlanacak bir isim kılacak. Üzüntü, sadece ailesi ve arkadaşları arasında değil, aynı zamanda tüm yemeksever topluluğunda da hissediliyor.

Wollenberg'in kaybı, birçok genç şefe ilham veren bir isim olarak gastronomi camiasında derin bir boşluk bıraktı. Onun eşsiz tarifleri, restoranları ve mutfak felsefesi, gelecek nesiller için bir örnek teşkil edecek.