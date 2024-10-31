Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör soruşturması kapsamında tutuklandı ve belediyeye kayyım atandı. Gözaltına alındıktan sonra İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanan Özer'in yerine İçişleri Bakanlığı, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un vekalet edeceğini açıkladı.

Bu gelişmelerin ardından eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun, tutuklamalardan önce yaptığı bir paylaşım dikkat çekti. Kadıoğlu, "Belediye Başkanlığı dönemimizde ülkemizin birçok köşesine yaptığımız yatırımları yerinde gezip gördük. Esenyurt’a döneceğiz! Takibe devam ediniz…" ifadelerini kullanarak, bazı kesimlerde bu durumu spekülasyona neden oldu.

Paylaşım, Kadıoğlu'nun operasyonlardan haberdar olduğu iddialarını doğurdu. Gelen tepkiler üzerine Kadıoğlu, durumu açıklığa kavuşturmak amacıyla bir ek paylaşım yaptı. "Yaptığım paylaşım, belediye başkanlığımız dönemindeki hizmetlerin hatırlatılmasına yönelik olup, Esenyurt'taki olaylarla bir ilgisi yoktur. Yorumlar maksatlıdır ve gerçeği yansıtmamaktadır," dedi.

Olaylar, Esenyurt’ta devam eden siyasi belirsizlik ve gerginlik ortamında dikkatle izleniyor.