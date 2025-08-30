Bankalara idari ve para cezalarının uygulanacağını duyuran kurum, kart sahiplerine düzenli limit artışı taleplerini durdurma konusunda uyarıda bulundu. Bu açıklama, "Kredi kartı limit artışına kısıtlama mı geliyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bazı bankaların müşterilerinin kredi kartı limitlerini mevzuata aykırı şekilde artırdığını tespit etti. Yapılan denetimlerde, bankaların müşterilerin gelirlerini olduğundan yüksek göstererek yasal sınırın üzerinde limit tanımladığı ortaya çıktı.

Bankalara Yazılı Uyarı Gönderildi

NTV'de yer alan habere göre; BDDK, usulsüz uygulamalara imza atan bankalara yazılı uyarı gönderirken, idari ve para cezalarının da yolda olduğunu açıkladı. Kurum, bankaların müşterileri yanıltan bu yöntemlerinin yakın takipte olduğunu vurguladı.

"Mobil Uygulamadan O Seçeneği Kapatın"

Uzmanlar ise tüketicilere önemli bir uyarıda bulundu: Kart sahipleri, bankaların mobil uygulamalarındaki “Kart Ayarları” bölümünden “düzenli limit artışı” seçeneğini kapatarak istemedikleri artışları engelleyebiliyor. Böylece hem kontrol dışı borç riskinden korunmak hem de mevzuata uygun limitlerle güvenli bir şekilde kart kullanımı mümkün hale geliyor. Bu adımın, hem bankaları daha disiplinli hareket etmeye zorlayacağı hem de vatandaşların bilinçli kredi kartı kullanımı konusunda farkındalığını artıracağı ifade ediliyor.