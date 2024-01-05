“Dünyanın en güçlü köpeği” tanımı biraz şiddetli ve abartılı mı dersiniz, sebebi nedir? Bizce değil! Bu sevimli dostlarımız tabii ki öncelikle sevgi dolu, sadık ve arkadaş canlısıdır ancak birçok cinsi de oldukça güçlüdür. Peki, dünyanın en güçlü köpeği hangisidir ve sıralaması nasıldır? Hareket halindeki yaşam tarzınıza ayak uydurabilecek nazik bir dev istiyorsanız, kelimenin tam anlamıyla sevimli olmasının yanında aynı zamanda yapılarıyla dikkat çeken en güçlü 10 köpek ırkına göz gezdirmenizi öneririz.

TİBET MASTİFİ (MASTİFF)

American Kennel Club’a göre, bu devasa cins genellikle yetişkin bir erkekten ağır basar. Bu devasa köpekler sadece süper güçlü değil, aynı zamanda nesilleri binlerce yıl öncesine dayanıyor. MÖ 3000’den kalma eski Mısır çizimleri bu köpeklerin resimlerine yer veriyor, bu bulgular milattan önce 55 yılında İngiliz işgali sırasında ortaya çıktı.

SAINT BERNARD

Bu hayat kurtaran köpekler, kayıp İsviçreli gezginlerle dolaşarak zamanla onlara bağlandı ve 17. Yüzyıla kadar onların hayatta kalmasına ciddi bir faydaları oldu. Oldukça büyük boyutlarıyla tanınan bu tüylü arkadaşlar, aile yaşamına çok yakışmış, şaşırtıcı derecede dikkatli ve sevecen arkadaşlardır.

ROTTWEİLER

American Rottweiler Club’a göre, bu sadık köpekler fiziksel olarak güçlü oldukları kadar koruma içgüdüleriyle de tam birer gardiyandır. Yanınızda heybetiyle gezecek ve sadık korumanız olacak bir yoldaş arıyorsanız, rottweiler aranan kan diyebiliriz.

İRLANDA KURT KÖPEĞİ

American Kennel Club, bu klasik köpeğin bilinen tüm ırklar arasında en uzun olduğunu bildirdi. 81-88 cm’lik yüksekliğe ulaşabilen bu kaslı köpek bir zamanlar devasa İrlanda geyiğini avlamasıyla tanınıyordu. Peki, avladığı geyiğin boyutları? Birçoğumuzun omuz hizasına geliyordu diyelim kısaca, yani yerden yüksekliği tam 1,8 metre idi! Bu köpeğin bahsettiğimiz geyiği düşürdüğünü hayal edin şimdi, evet! Gerçekten eşsiz bir güç.

PİTBULL

Amerikan pit bull terrier, bulldog ve terrier melezlerinin atasıdır. Bu inatçı, güçlü ve atletik köpekler genellikle kavgasıyla kötü bir üne sahiptir. Bununla birlikte, kendisini nasıl eğiteceğini ve sosyalleştireceğini bilen sorumlu bir sahibi olduğu takdirde sadık ve tamamen sevgi dolu bir arkadaş olabilir. Bu köpeklere tapan (ve onlara sahip olan) bilinen en ünlü yüzler Rachael Ray, Jessica Biel, Alicia Silverstone ve Jessica Alba’dır.

SİBİRYA KURDU

Bu kızak köpekleri, güçlü olmaları ve uzun mesafeleri rahatlıkla kat edebilmeleriyle ünlenmiştir. Sadece kaslı, atletik ve enerjik değil, aynı zamanda bu köpekler; ABD’ye İkinci Dünya Savaşı sırasında arama kurtarma köpekleri olarak hizmet etti.

BOXER (BOKSÖR) KÖPEK IRKI

Sibirya kurdu gibi, boksör de birçok işte çalıştırılmış bir köpektir. Neredeyse her modern bulldog cinsinin kuzeni olan boksör köpekleri, sabırlı ve (tabii ki) oldukça güçlüdür! Peki, bu köpeklere ilgi duyan ünlüler yok mu dersiniz? Listede Chelsea Handler, Gisele Bundchen ve Cameron Diaz yer alıyor.

NEWFOULLAND KÖPEK IRKI

American Kennel Club’a göre bu büyük cins, modern karting, gözetleme ve sudaki rahatlığıyla oldukça dikkat çeken bir ırktır. Newfoundlandlar, sahip oldukları gücü yüksek dayanıklılıkla birleştirerek uzun mesafeleri yüzebilir ve boğulmak üzere olan kişileri rahatlıkla kurtarabilir.

GREAT DANE (DANUA) IRKI

Bu büyük boy yavrular itaatkar ve çeviktir. Ayrıca güçleriyle birlikte boyları da oldukça dikkat çeken özellikleridir. Arka ayakları üzerinde durduklarında ise boyları 1,80 metreye kadar uzanabilir!

ALMAN ÇOBAN KÖPEĞİ (GERMAN STEPHERD)

Genellikle bir koruyucu görevlerde kullanılan bu kaslı köpek, polis köpeği olarak bilinir. Nam-ı diğer K-9’da diyebiliriz, ayrıca bu oyuncu yavruyu Hollywood’un Rin Tin Tin’i olarak da anımsayabilirsiniz.