Global Firepower, 2025 yılına ait denizaltı filosu sıralamasını yayımladı.

Ülkelerin toplam denizaltı sayıları baz alınarak oluşturulan listede, Türkiye de ilk 10'da yer aldı.

Listenin zirvesinde ise ABD, Rusya ve Çin gibi askeri gücüyle öne çıkan ülkeler bulunuyor.

Dünya genelindeki askeri güçleri çeşitli kriterlere göre değerlendiren Global Firepower (GFP), bu kez 2025 yılına ait "Ülkelere Göre Denizaltı Filosu Gücü" verilerini yayımladı.

Açıklanan liste, ülke bazında sahip olunan toplam denizaltı sayısına göre bir sıralama sunuyor.

ABD İLK SIRADA

GFP'nin değerlendirmesine göre, listenin zirvesinde 70 denizaltıya sahip olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yer alıyor.

RUSYA İKİNCİ

Rusya 63 denizaltı ile ikinci sırada bulunurken, Çin ise 61 denizaltı ile üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye, 13 denizaltı ile listede 9. sırada.

"TÜRKİYE, 145 ÜLKE ARASINDA 9'UNCU"

Global Firepower, 2025 küresel askeri gücü içinde Türkiye'yi ilk 10'da gördüğünü açıkladı. Türkiye'nin 145 ülkeden 9. sırada yer aldığını belirtti.

DÜNYADA EN FAZLA DENİZALTISI OLAN ÜLKELERDE İLK 10

1. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

2. Rusya

3. Çin

4. İran

5. Japonya

6. Güney Kore

7. Hindistan 18 denizaltı

8. Kuzey Kore

9. Türkiye

10. Yunanistan