Edinilen bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi Anafartalar caddesi üzerinde seyir halinde olan Ender Ü. yönetimindeki 16 F 3070 plakalı otomobil Anafartalar caddesi ile Şeyh Edebali Caddesinin kesiştiği kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Otomobil karşı şeritte seyir halinde olan Şirin P. yönetimindeki 16 ARB 520 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, otomobilde yolcu konumunda bulunan Betül A.(6) hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.