Dünyanın En Güvenli Ülkeleri Hangileridir? Sıralaması

Küresel Barış Endeksi dünyanın en güvenli ülkelerini belirlemek üzere hazırladığı listede, 10 tane ülkeyi ön plana çıkardı. Rapor, en güvenli olanları belirlemek için ülkeleri araştırırken, aynı zamanda en tehlikeli olanları da sıraladı. Raporda toplam 163 ülke yer alırken, aynı zamanda bir ülkenin ne kadar güvenli veya ne kadar tehlikeli olduğunu belirlemek için kullanılan 23 farklı gösterge bulunur. Bu faktörler üç ana başlıkta incelenir:

Devam Eden Uluslararası ve Yurtiçi Çatışmalar

Toplumsal Güvenlik

Militarizasyon

Bu raporu derlemek için kullanılan faktörler şunları içerir:

İç ve dış şiddet içeren çatışmaların sayısı

Güvensizlik seviyesi

Siyasi dengesizlik

Terör eylemi potansiyeli

Cinayet sayısı

GSYİH yüzdesi olarak askeri harcamalar

Bu faktörlere dayanarak, raporda yer alan 163 ülkenin her biri için bir puan hesaplanır. Puan ne kadar düşükse, ülke güvenlik açısından o kadar yüksek olarak yer eder.

Dünyanın en güvenli ülkeleri listesinin çoğunluğu Avrupa ülkeleridir. Avrupa, 2009 yılından bu yana güvenlikte bir düşüş görmeyen tek kıtadır. Avrupa’dan sonra ise Asya gelir. Her iki bölgede de cinayet oranı 100.000 kişi başına yaklaşık 3’tür.

En dikkat çeken ise Avrupa’nın İskandinav ülkeleridir. Norveç, İsveç, Danimarka, İzlanda ve Finlandiya en güvenli 25 ülke arasındadır, bu nedenle bu bölge dünyanın en güvenli bölgesi olarak kabul edilir. Bu bölgedeki cinayet oranı 100.000 kişi başına 0.8 dir. Bu beş İskandinav ülkesi aynı zamanda dünyanın en mutlu 10 ülkesi listemizde de yer alıyor.

Dünyanın en güvenli 10 ülkesi aşağıdaki gibidir:

İzlanda Yeni Zelanda Portekiz Avusturya Danimarka Kanada Singapur Slovenya Japonya Çek Cumhuriyeti

İzlanda

Küresel Barış Endeksi’ne göre İzlanda, üst üste 12. yıldır dünyanın en güvenli ülkesi. İzlanda, 340.000 kişilik nispeten küçük bir nüfusa sahip bir İskandinav ülkesidir. Ayrıca, yüksek yaşam standartlarına, küçük nüfusa, suça karşı güçlü sosyal tutumlarına, iyi ve yüksek eğitimli polis gücüne, yüksek düzeyde halk güvenine ve çok düşük bir suç seviyesine sahiptir. İzlanda’nın askeri yoktur ve polisler yanlarında ateşli silah taşımazlar (sadece uzatılabilir coplar ve biber gazı). İzlanda’da eşcinsel evlilik ve aynı cinsten evlat edinme yaygındır, dini bir özgürlük söz konusudur ve erkekler ile kadınlar için eşitlik tam anlamıyla uygulanır.

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda, dünyanın en güvenli ikinci ülkesidir. İzlanda gibi, Yeni Zelanda’da da çok düşük suç oranı var, özellikle şiddet içeren suçlar çok az sayıda. Ancak hırsızlık, özellikle turistler için yaygın bir olaydır. Yeni Zelanda’nın, tehlikeli bir vahşi yaşama sahip olduğu bilinen komşusu Avustralya’nın aksine, ölümcül ve tehlikeli hayvanları yoktur. Yeni Zelanda’nın puanı, 15 Mart 2019’da Christchurch’te iki camiye düzenlenen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle bir önceki yıla göre biraz düştü. Ancak Yeni Zelandalılar genellikle açık fikirlidir ve herhangi birinin konuşma veya ifade özgürlüğünün kötüye kullanılmasını önlemek için yürürlükte olan yasaları vardır. İzlanda gibi, Yeni Zelanda’daki polis de kişisel ateşli silah taşımaz.

Portekiz

Portekiz, dünyanın en güvenli ülkeleri sıralamasında üçüncü sırada yer almaktadır. Portekiz, 2014 yılında dünyada 18. sırada yer almasına rağmen o zamandan beri (özellikle de 2016, 2017, 2018 ve 2019’da yaptıklarıyla) üçüncü sırada yer almak için büyük adımlar attı. İzlanda ve Yeni Zelanda’nın aksine Portekiz’de silahlı polisler bulunur; ancak, artan polis varlığının ülkede suç oranının düşmesine neden olduğu görülüyor. Geçtiğimiz altı yılda Portekiz, işsizlik oranını %17’den %7’nin altına düşürerek ekonomik bir canlanma yaşadı. Portekiz, büyük ölçüde güvenlik seviyesine bağlı olarak, Yıllık Küresel Emeklilik Endeksine göre 2020’de emeklilik sistemi en iyi olan ülke seçildi.

Avusturya

Avusturya, dünyanın en güvenli dördüncü ülkesidir. 2019 sıralamasında Avusturya, BM Barışı Koruma fonundaki artışlar, silah ihracatı ve azaltılmış terörizm etkisi dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ilerleme kaydetti. Ancak Avusturya, Ekim 2017’de Sebastian Kurz’un Halk Partisi’nin seçilmesinin ardından şiddetli gösteriler gösterme olasılığında bir bozulma görüldü. Ülkedeki siyasi istikrarsızlık nedeniyle sosyal huzursuzluk arttı. Aksi takdirde Avusturya ziyaret etmek için çok güvenli bir ülkedir. Yankesiciler ve kapkaççılar burada da zaman zaman görülse de, ciddi suçlar nadirdir.

Danimarka

Küresel Barış Endeksi’nde beşinci sırada yer alan Danimarka, dünyanın en güvenli ve en mutlu ülkelerinden biridir. Danimarka, çocukların bile günün veya gecenin herhangi bir saatinde kendilerini güvende hissettiklerini bildirdikleri birkaç ülkeden biridir. Ayrıca bu ülke, yüksek düzeyde eşitliğe ve sosyal refah için güçlü bir ortak sorumluluk duygusuna sahiptir (Danimarka’nın hem güvenliğine hem de mutluluğuna katkıda bulunan iki şey). Dürüstlük ve güven Danimarka’da en önemli öncelikler olduğundan, iş dünyasında veya politikada yolsuzluk nadirdir. Danimarka aynı zamanda bir refah devletidir, yani herkesin rahat bir yaşam sürmelerine yardımcı olan hizmetler ve avantajlar aldığı anlamına gelir. Danimarka’da herkesin ek ücret ödemeden sağlık hizmetlerine erişimi vardır, öğrenimsiz eğitim ve yaşlılara evde bakım yardımcıları sağlanmaktadır.

Kanada

Kanada, Küresel Barış Endeksine göre dünyanın en güvenli altıncı ülkesidir. Ayrıca, iç çatışmalar, suç seviyeleri ve siyasi istikrar açısından özellikle iyi puanlar almıştır. İyi iş fırsatlarına, sağlık hizmetlerine mükemmel erişime ve etkili hükümete ek olarak Kanada, dünyadaki en dost canlısı topluluklardan birine sahiptir. Kanada, komşusu ABD’nin yaklaşık üçte biri kadar bir suç oranına sahiptir.

Singapur

Singapur, dünyanın en güvenli ülkeleri listemizde 7. sırada yer alıyor. Singapur, küçük suçlar için bile verilen ağır cezalar nedeniyle dünyadaki en düşük suç oranlarından birine sahip. Hükümet ve polis, silahları ve diğer ateşli silahları sıkı bir şekilde kontrol eder, bu nedenle şiddet ve çatışmaya dayalı suçlar Singapur’da nadirdir. Şehir devleti, Ekonomist İstihbarat Birimi’nin (EIU) Güvenli Şehirler Endeksi’ne göre dünyanın en güvenli ikinci şehridir . Singapur, altyapı güvenliği ve kişisel güvenlik için birinci, dijital güvenlik için ikinci ve sağlık güvenliği için sekizinci sırada yer alır.

Slovenya

“Dünyanın en güvenli ülkesi hangisidir?” sıralamamızda sekizinci sırada Slovenya bulunuyor. Slovenya, askeri harcamalardaki düşüşler, toplam GSYİH’nın yüzdesi ve ordusunun büyüklüğü dahil olmak üzere, askersizleştirme konusunda ilk beş ülke arasında yer aldı. Suç oranları, (özellikle şiddet içeren suç oranları) Slovenya’da çok düşüktür ve en büyük suç endişeleri küçük hırsızlıklar, kapkaççılık ve araba hırsızlığıdır. Slovenya’da da çok düşük bir terörizm riski bulunur. Ayrıca, Doğu Avrupa’da ziyaret edilebilecek en güvenli ülkelerden biri olarak kabul edilir .

Japonya

Dünyanın en güvenli dokuzuncu ülkesi Japonya’dır. Japonya, 14 yıldır Küresel Barış Endeksi’nde ilk on ülke arasında yer alıyor ve düşük suç oranları, iç çatışmalar ve siyasi terör seviyelerinin düşüklüğü sebebiyle sürekli olarak yüksek puanlar alıyor. Birkaç endişe alanı arasında Japonya’nın komşularıyla sorunlu ilişkileri ve ülkenin öz savunma güçlerinin artan boyutu ve gücü yer alıyor. Japonya, sınırlı göç ve ateşli silahlara erişimin zorluğuyla bilinir. Japonya, ateşli silah taşımayı bir birey hakkı olarak görmüyor. Ekonomist İstihbarat Birimi’nin Güvenli Şehirler Endeksi’ne göre Tokyo , siber güvenlik alanında birinci, sağlık güvenliği için ikinci ve altyapı güvenliği ve kişisel güvenlik alanında ise dördüncü sırada yer alan, dünyanın en güvenli şehri olarak kabul ediliyor.

Çek Cumhuriyeti

Dünyanın en güvenli on ülkesinin son üyesi olan Çek Cumhuriyetinde suç oranları, özellikle şiddet içeren suçlar olmak üzere yıllar içinde sürekli olarak azaldı. Ülkenin sıralamadaki düşüşü, dış çatışmalara nispeten yüksek oranda karışması, kişi başına düşen mahkum sayısının yüksek olması ve güvenlik güçlerinin değerlendirmesinden kaynaklanıyor.

Dünyanın en güvenli ülkeleri arasında refah seviyeleri, sosyal refah ve eğitim gibi bazı ortak noktalar vardır. Ek olarak, bu ülkeler, vatandaşlarıyla çok sağlıklı ilişkiler sürdüren etkili ceza adaleti sistemlerine ve hükümetlerine sahiptir.