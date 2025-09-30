MSB tarafından yapılan açıklamada, bölgede hâlihazırda sivil gemilerle yürütülen insani yardım faaliyetlerinin güvenli bir şekilde sürdürülmesine büyük önem verildiği ifade edildi. Türkiye'nin bölgede görev yapan deniz unsurlarının, çeşitli eğitim ve faaliyetlerini rutin şekilde sürdürdüğü; ihtiyaç halinde ise arama-kurtarma kabiliyetiyle birlikte ilgili kurumlar ve uluslararası aktörlerle koordinasyon içinde yardım faaliyetlerine destek vereceği belirtildi.

Açıklamanın devamında, "Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi insani değerlerin korunması ve masum sivillerin güvenliği için her yerde ve her koşulda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.