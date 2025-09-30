Düzenlenen yarışmalarda ise, öğrencisinden esnafına, şirketinden ev hanımına kadar bir çok kişi birinci olmak için ter döktü.

Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 4. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali'nde gösterdikleri performans ile 'Liseler Yarışıyor' yarışmasında 3'üncülük elde etti. Ulusal ve uluslararası katılımın sağlandığı bu önemli festivalde Ömer Şerif Güler, Hayrunnisa Sevinç ve Fatma Buse Öztürk, aldıkları turizm ve gastronomi eğitiminin bir yansıması olarak hazırladıkları lezzetleri jüri tarafından beğeni kazandı.

Kaynak: BÜLTEN