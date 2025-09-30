

Zengin doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliği ile dikkat çeken Türkiye sahilleri, özellikle insan eliyle oluşan plastik kirlilik sebebiyle ciddi zarar görüyor. Plastik atıklar, deniz yaşamını olumsuz yönde etkilerken, raporlarda son 5 yılda denizlerden 245 bin ton deniz çöpü toplandığı bildiriliyor. Türkiye’nin kalbi konumunda bulunan Marmara Denizi de evsel, tarımsal ve sanayiden gelen atıklar yüzünden aynı tehlikeyle karşı karşıya bulunuyor. Binlerce canlıya ev sahipliği yapan Marmara Denizi, yapılan çalışmalarla yeniden temiz ve sağlıklı görüntüsüne kavuşturulmaya çalışılıyor.



Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden örnek çalışma

Deniz ve göllerle birlikte toplam 277 kilometrelik kıyı bandına sahip olan Bursa’yı daha sağlıklı bir geleceğe taşımak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, çevre konusunda toplumsal duyarlılık oluşturmak için önemli bir çalışmaya imza attı. Marmara Denizi’nde ve sahillerinde yapılan temizlik çalışmalarında toplanan plastik şişeler, lastikler, paletler ve terk edilmiş eşyalar, Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı atölyelerinde işlemlerden geçirilerek yeniden gündelik hayata kazandırılıyor.

Çöp ağacıyla doğaya dikkat çekildi

Karacabey Kurşunlu Halk Plajı’ndaki temizlik çalışmasında toplanan çöp ve atıklar, vatandaşlar tarafından boyanarak geri dönüşüm temalı çöp ağacına dönüştürüldü. Atıl durumda terkedilmiş bisikletler ise ekipler tarafından alınarak atölyelerde tamir edilip boyanarak tekrar kullanılabilir hale getirildi.



Lastikler duvarları süsledi

Sahillerdeki temizlik etkinliklerinde elde edilen kapaklarla ‘mavi bayrak’ temalı pano oluşturulurken, plastik şişelerden gemi maketi yapılarak çevre kirliliğine dikkat çekildi. Çevreye gelişigüzel atılan ve denizlerden çıkartılan lastikler ise ekipler tarafından atölyede temizlenip boyandıktan sonra balık figürü olarak tasarlanıp duvarları süsledi.

Paletler, oturma bankına çevrildi

Geri dönüşüm amacıyla çöpe atılan varilleri de değerlendiren ekipler, temizlik, bakım ve boyamanın ardından bitki ve çiçek saksısı olarak kullanılmasını sağladı. Kullanım ömrünü ve amacını tamamlamış olan paletler de gerekli işlemlerden geçirildikten sonra sahillerde oturma bankı olarak değerlendirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin tekrar geri kazandırdığı ürünler, bu yıl "Tüm mümkünlerin kıyısında" temasıyla düzenlenecek Marmara Urban Forum’da (MARUF25) sergilenecek.

"Marmara Denizi, hepimizindir"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Marmara Denizi’nin korumanın ve kollamanın bölgede yaşayan 30 milyon insanın sorumluluğunda olduğunu söyledi. Marmara Bölgesi’ndeki tüm kentlerin Marmara Denizi’ni kurtarmak için harekete geçmesi gerektiğini belirten Başkan Bozbey, "Doğaya, çevreye önem veren, çocuklarımızın nefes alabileceği ortamların olduğu, sanayisi kirletmeyen kentleri oluşturmalıyız. Marmara Denizi, önemli ticaret yollarının geçtiği ve binlerce canlının yaşadığı alandır. Marmara Denizi, yalnızca bir su kütlesi değil; milyonlarca insanın yaşam kaynağı, kültürel belleği ve ekonomik gücüdür. Marmara Denizi’nin ‘Ben ölüyorum. Ben artık içimde canlı barındıramayacağım dediği bir süreci yaşıyoruz. Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre Marmara’daki 27 canlı türü bölgeyi terk etti. İnsanımız, denizi kirlettiğinin farkında olmalı. Marmara Denizi, hepimizindir. Ülkemizin her insanı için ihtiyaç olan ve özen gösterilmesi gereken bir alandır. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak denizden çıkan atıkları geri dönüşümle tekrar kazandırmak için örnek bir çalışma başlattık. Temiz bir çevre için herkesin daha duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.