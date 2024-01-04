Dünyanın en güzel yerlerini ve en doğal manzarasını merak ettiğiniz için burada olduğunuzu tahmin etmek pek de zor değil. Sizler için hazırladığımız listede plajlar, tropik adalar, tatil köyleri, milli parklar, dağlar, çöller ve ormanlar gibi doğal manzaralara sahip yerler, kısacası ziyaret etmeye değer birçok turistik yer. Yeryüzündeki doğal alanlar, gezginler için ziyaret edilecek en iyi yerlerdir.

İşte doğal manzarasıyla insanları büyüleyen 10 farklı yeri ve fotoğrafları:

10. Moher Kayalıkları

Moher Kayalıkları, İrlanda Clare County’deki Burren bölgesinin güneybatı ucunda yer alan deniz kayalıklarıdır. Güney uçlarında, Hag’s Head’de Atlantik Okyanusu’nun 120 metre yukarısına yükselirler ve kuzeyde 8 kilometrelik bir yükseltiye ulaşır. Ziyaretçiler, kayalıklardan ve kulenin tepesinden Galway Körfezi’ndeki Aran Adaları’nı, Galway İlçesi’nde kuzeydeki Maumturks ve Twelve Pins sıradağlarını ve güneyde Loop Head’i görebilirler. Kayalıklar, yılda yaklaşık 1,5 milyon ziyaret ile İrlanda’da en çok ziyaret edilen turistik yerler arasındadır.

9. Ha Long Koyu (Vinh Ha Long)

Kuzeydoğu Vietnam’daki Ha Long Koyu, zümrüt yeşili suları ve yağmur ormanlarıyla kaplı binlerce kireçtaşı adasıyla bilinir. Düzenlenen tekne turları ve deniz kayağı gezileri, ziyaretçileri Stone Dog ve Teapot adacıkları da dahil olmak üzere şekillerine göre adlandırılan adalardan geçiriyor. Bölge, özellikle dağlık Cat Ba Milli Parkı’nda tüplü dalış, kaya tırmanışı ve yürüyüş için popülerdir. Bu koydaki kireçtaşı, farklı koşullarda ve ortamlarda 500 milyon yıllık oluşum sürecinden geçmiştir. Vietnam’daki bu yer, dünyanın en güzel tatil beldelerinden biridir. 14 endemik çiçek türüne ve 60 endemik faunal türüne ev sahipliği yapmaktadır.

8. Banff Ulusal Parkı (Lake Louise)

Banff Ulusal Parkı, Kanada’nın ziyaret edilebilecek en güzel yerlerinden biridir. Alberta’nın Rocky Dağları’nda, Calgary’nin 110-180 kilometre batısında yer alan Banff, birçok buzul ve buz tarlası, yoğun iğne yapraklı orman ve dağ manzaraları ile 6.641 kilometrekarelik dağlık araziyi kapsar. Lake Louise, turkuaz rengiyle tanınan Canadian Rockies’deki Banff Ulusal Parkı’nda bir mezradır. Yürüyüş parkurları, kuşbakışı manzaralar için Lake Agnes Çay Evi’ne kadar uzanmaktadır. Yazın kano iskelesi, kışın donmuş gölde buz pateni pisti vardır. Lake Louise Ski Resort, bir gondolun tepesinde bulunan bir yaban hayatı merkezine sahiptir.

7. Milford Sound

Milford Sound, Yeni Zelanda’da bulunan Güney Adası’nın güneybatısındaki bir fiyorttur. Yükselen Mitre Zirvesi, yağmur ormanları ve dik yamaçlarından aşağıya inen Stirling ve Bowen şelaleleri gibi doğal güzellikleri ile tanınır. Fiyort, kürklü fok kolonilerine, penguenlere ve yunuslara ev sahipliği yapmaktadır. Milford Keşif Merkezi ve Sualtı Gözlemevi, nadir bulunan siyah mercan ve diğer deniz yaşamının manzaralarını da ziyaretçilerine sunuyır. Düzenlenen tekne turları, bölgeyi keşfetmenin popüler yollarındandır. Milford Sound, yılda 550.000 ila 1 milyon ziyaretçi çekiyor.

6. Plitvice Gölleri Milli Parkı

Plitviče Gölleri Milli Parkı, Hırvatistan’ın merkezinde bulunan 295 kilometrekarelik bir ormanlık alandır. Bir kireçtaşı kanyonuna uzanan dünyanın en iyi şelalelerinin birleştiği 16 teraslı gölden oluşan yapılarıyla tanınır. Yürüyüş yolları ve koşu parkurları suyun etrafında dolanır ve elektrikli bir tekne 12 üst ve 4 alt gölü birbirine bağlar. Bu alanın yaklaşık% 90’ı Lika-Senj İlçesinin bir parçasıdır, geri kalan %10 ise Karlovac İlçesine bağlıdır. Doğal manzarasıyla dünyanın en güzel yerlerinden biridir. Her yıl 1 milyondan fazla ziyaretçi geldiği biliniyor.

5. Büyük Kanyon (Grand Canyon)

ABD’nin Arizona Eyaletindeki Büyük Kanyon, enine kesitiyle milyonlarca yıllık jeolojik tarihi ortaya çıkaran, katmanlı kırmızı kaya bantlarıyla ayırt edilen doğal bir oluşumdur. Bölgenin çoğu, Colorado Nehri akarsu akıntıları ve nefes kesici manzaraları ile bir milli parktır. Büyük Kanyon 446 km) uzunluğuna, 29 km genişliğe ve 1,857 metre derinliğe ulaşıyor. Büyük Kanyon, dünyanın en güzel manzaralarından birine sahiptir ve her yıl milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapar. Bunun haricinde dünyanın 7 harikasından biridir.

4. Whitehaven Plajı

Whitehaven Plajı, Avustralya’daki Whitsunday Adası boyunca 7 km’lik bir uzunluktadır. Adaya Airlie Plajı’ndan ve Hamilton Adası’ndan tekne, deniz uçağı ve helikopterle ulaşılabilir. Haslewood Adası’nda, Stockyard Plajı’nın karşısında yer almaktadır. Avustralya’nın en iyi adalarından biri olarak görülür ve dünyanın en güzel manzaralarından birine ev sahipliği yapar. Ayrıca paraşütle atlama tesisleriyle de bir dünya markasıdır.

3. Uyuni Tuz Gölü (Salar de Uyuni)

Bolivya’nın güneybatısındaki And Dağları’nın ortasında bulunan Salar de Uyuni, dünyanın en büyük tuz gölüdür. Yaklaşık 11.000 km2’lik bir çöle benzeyen bu yer, tarih öncesi bir gölün kuruması sonucu oluşmuştur. Parlak beyaz renkteki tuz, kaya oluşumları ve kaktüslerle süslü adacıkların manzarasının temelini oluşturuyor. Bu eşsiz ekosistemde yaban hayatı nadir olsa da, birçok pembe flamingoyu barındırır. Salar de Uyuni, Güney Amerika’daki Bolivya Altiplano’nun bir parçasıdır. Altiplano, And dağlarının yükselmesi sırasında oluşan yüksek bir platodur.

2. Iguazu (İguaçu) Şelaleleri

Iguazu Şelaleleri, Arjantin ve Brezilya’ya sınır olan Iguazu Nehri’nin şelaleleridir. Bu şelaleler bir araya gelerek dünyanın en büyük şelalesini oluşturuyor. Şelaleler nehri yukarı ve aşağı Iguazu adı verilen iki parçaya ayırır. Iguazu Ulusal Parkı, Arjantin’in Brezilya sınırındaki Misiones bölgesinde subtropikal yağmur ormanlarından oluşan bir alanı kapsamaktadır. Iguazu Nehri üzerindeki parkın içinde yer alan ünlü Iguazu Şelaleleri, ikonik Garganta del Diablo veya “Şeytanın Boğazı” da dahil olmak üzere birçok ayrı şelaleyi kapsamaktadır. Çevredeki parkta paltolar, jaguarlar ve tukanlar gibi çeşitli vahşi yaşamın yanı sıra parkurlar ve izleme platformları bulunur.

1. Pangong Gölü

Pangong Tso adıyla da anılan Pangong Gölü, Himalayalar’da 4225 m yükseklikte yer alan endoreik (dünyayla bağlantısı olmayan) bir göldür. 134 km uzunluğundadır ve Hindistan’dan Tibet Özerk Bölgesi’ne kadar uzanır. Göl uzunluğunun yaklaşık %60’ı Tibet Özerk Bölgesi’nde yer almaktadır. Gölün en geniş noktası 5 km genişliğindedir ve tamamı 604 km2’yi kapsar. Kışın göl, sudaki tuz oranı yüksek olmasına rağmen tamamen donar.