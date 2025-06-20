Son yıllarda Türkiye'nin yabancı doğrudan yatırımları içinde yabancılara yapılan gayrimenkul satışları yüksek seviyelerdeydi ancak bu alanda bir düşüş eğilimi başlamıştı. Buna karşılık, Türk vatandaşlarının yurt dışından gayrimenkul ediniminde son birkaç yıldır dikkat çekici bir artış yaşanıyor. 2025 yılında ise tablo tamamen tersine döndü. Ocak-Nisan dönemine ait aylık verilere göre, Türklerin yurt dışında yaptığı gayrimenkul yatırımları, yabancıların Türkiye’den yaptıkları alımları aştı. Böylece Türkiye, gayrimenkul alanında yurt dışına net yatırım yapan bir ülke konumuna geldi. Ödemeler dengesi istatistiklerine göre, yılın ilk dört ayında yurt dışına gayrimenkul alımı için çıkan toplam tutar 793 milyon dolar olurken, Türkiye’ye aynı dönemde gelen yatırım miktarı 555 milyon dolarda kaldı.

Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışına yaptığı gayrimenkul yatırımlarındaki hızlı artış, aynı dönemde Türkiye’ye yönelik yabancı gayrimenkul yatırımlarındaki gerilemeyle birleşince, Türkiye bu alanda net yatırımcı konumuna geçti. Son yıllarda Türk vatandaşlarının yurt dışından gayrimenkul edinimi dikkat çekici bir ivme kazandı. 2020 yılında yalnızca 213 milyon dolar olan bu tutar, 2022’de 628 milyon dolara yükseldi; 2023 yılında ise önceki yıla göre yüzde 185 gibi çarpıcı bir artışla 1 milyar 782 milyon dolara ulaştı. Bu süreçte, Türkiye’de faaliyet gösteren birçok kurum ve aracı şirketin, yurt dışındaki gayrimenkul projeleri için yürüttüğü tanıtım ve pazarlama kampanyalarının da belirgin şekilde arttığı gözlemlendi.

İlk kez yıllıklandırılmış bazda da yurt dışından alım, Türkiye’den alımdan yüksek seyrediyor

Türkiye’den yurt dışında gayrimenkul alımı patlamasının ardından, Türkiye’de yabancıların gayrimenkul alımı düşüşünün başlaması bu kez 2025 itibariyle manzarayı tamamen değiştirdi. 2025 itibariyle Hem aylık bazda hem de Nisan ayı itibariyle yıllıklandırılmış bazda Türkler net gayrimenkul yatırımcısı konumuna geldi. Nisan ayı itibariyle geçmiş 12 aylık dönemde Türkiye’den 2 milyar 129 milyar dolarlık gayrimenkul alınırken, Türkler yurt dışından 2 milyar 296 milyon dolarlık gayrimenkul satın aldı.

Artış 2024 yılında da sürdü. 2023’e kıyasla rekorun üstüne yüzde 21 artışla Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı yıllık 2,2 milyar dolara yükseldi. 2024’te ayrıca bir Türk’ün Dubai’de 130 milyon dolara konut satın alarak “dünya rekoru kırdığı” haberleri çıktı. Kimliğine dair bilgi verilmedi ancak Türk vatandaşı olduğu bildirildi.