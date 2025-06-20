Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda yürütülen operasyonlar, Erzurum, Konya, Eskişehir, Sakarya, Gaziantep, Ankara, Mersin, Burdur ve Kocaeli merkezli olarak toplam 31 ilde gerçekleştirildi. İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Antalya, Samsun, Kayseri ve Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu birçok ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden “ürün bedeli”, “dosya masrafı”, “vergi ücreti”, “araç kiralama/kapora”, “kiralık bungalov” ve “ürün satışı” gibi gerekçelerle vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. Ayrıca yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları ve bu faaliyetlere ilişkin para naklini gerçekleştirdikleri de belirlendi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında “nitelikli dolandırıcılık”, “yasa dışı bahis”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra ruhsatsız tabancalar da ele geçirildi. Ayrıca yaklaşık 15 milyon TL değerindeki 10 lüks otomobile el konuldu.