Kopi luwak, Asya palmiye misk kedisi tarafından yenen ve dışkılanan kahve çekirdeklerinden yapılan bir kahve türüdür. Misk kedisinin sindirim sistemi içindeki enzimatik işlemin kahvenin tadını iyileştirdiği söyleniyor. Esas olarak Endonezya, Filipinler ve Vietnam’da üretilmektedir.

Öyleyse neden insanlar bir hayvanın arka tarafından çıkan bir fincan kahve içerek kafein almak için bu kadar fazla para ödüyor?

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Dünyanın En Pahalı Kahvesi Neyden Yapılıyor?

Asya hurma misk kedisinin (Paradoxurus hermaphroditus) sindirim sisteminden geçen çekirdeklerden yapılan kahveye kopi luwak kahvesi denir.

Kopi luwak belirli bir kahve çekirdeği çeşidi değildir. Bunun yerine isim, kahve çekirdeklerinin Asya palmiye misk kedisinin içinde geçirdiği süreçten geliyor. Kopi, Endonezya’da kahve anlamına gelir ve luwak, Asya palmiye misk kedisinin yerel Sumatra adıdır.

Yabani misk kedileri, doğal diyetlerinin bir parçası olarak kahve kirazları tüketirler. Normal kirazlara benzerliğinden dolayı sözde kahve kirazı, kahve çekirdeği olarak bildiğimiz meyvedir.

Misk kedileri, hangi kahve kirazlarını yemeyi seçtiklerine gelince çok seçicidir. Her zaman en olgun ve en lezzetli kirazları ararlar, bu da harika tada sahip kahve için çok önemlidir.

Nasıl Üretiliyor?

Misk kedisinin mide asidi ve enzimleri, kiraz meyvesini kaplayan kahveyi sindirir ve atılmadan önce çekirdekleri fermente eder. Bu fermantasyon süreci, kopi luwak’a eşsiz lezzetini veren şeydir. Çekrideklerin misk kedisinin gastrointestinal kanalında geçirdiği enzimatik süreç parçalanır ve çekirdeğin protein yapısını değiştirir.

Benzersizliği nedeniyle kopi luwak’ın popülaritesindeki artış, çoğunluğunun talebe ayak uydurmak için çiftliklerde toplu olarak üretilmesine yol açtı. Bununla birlikte, Asya palmiye misk kedileri genellikle korkunç koşullarda tutulur. Kârları en üst düzeye çıkarmak için kahve kirazlarından başka hiçbir şeyle beslenmeyen küçük kafeslerde zorla tutuluyorlar.

Kahve çekirdeklerinin tüketilmesinden yaklaşık bir buçuk gün sonra çekirdekler dışkılanır. Kahve çekirdeklerini içeren dışkılar, çiftliklerdeki işçiler tarafından toplanır ve işlenir. Titiz bir ayıklama, temizleme, yıkama ve kurutma yoluyla çekirdekler kavurma için hazırlanır ve daha sonra tüketicilere satılarak bir fincan kahve haline getirilebilir.

Nerede Üretiliyor?

Kopi luwak çoğunlukla Endonezya, Filipinler ve Vietnam adalarında üretilmektedir. Kopi luwak’ın yıllık üretimi yılda 500 – 700kg civarındadır. Kopi luwak üreten Endonezya adaları Bali, Doğu Timor, Java, Sulawesi ve Sumatra’dır. Sumatra adası, dünyanın en büyük kopi luwak üreticisidir. Filipinler’de kahve, bölgeye göre farklı isimlerle anılıyor. Cordillera’da kape motit, Tagalog’un konuşulduğu bölgelerde kapé alamíd, Mindanao’da kapé melô veya kapé musang ve Sulu Takımadaları’nda kahawa kubing olarak bilinir. Vietnam’da kopi luwak, Türkçeye gelincik kahvesi olarak çevrilen cà phê chồn olarak bilinir. Vietnam, bu üç ülke arasında en az kopi luwak üretiyor.

Tadı Nasıl?

İçeceğin savunucuları, misk kedisinin içindeyken geçirdiği süreç nedeniyle benzersiz bir tada sahip olduğunu iddia ediyor. İçeceğin, daha az acı ve daha az asit içeren bir kahve olduğu ve karmaşık bir aroma ile daha yumuşak bir tada katkıda bulunduğu söyleniyor.

Kopi luwak’ın tadının, misk kedileri tarafından yutulan menşe ve çekirdek türü gibi birçok faktöre bağlı olduğunu belirtmek gerekir. Kahve çekirdeklerinin çiftçiler tarafından toplanmasını takip eden kavurma ve demleme gibi süreçler de kahvenin tadı üzerinde büyük etkiye sahiptir.

Tadı ayrıca misk kedilerinin sağlıklarına, diyetlerine ve genel durumuna göre değişecektir. Örneğin hayvanlar sürekli stres altındaysa sindirim sisteminden geçen çekirdekler, stres seviyesi düşük olanlardan çok farklı bir tada sahip olacaktır.

Son yıllarda kopi luwak’ın tadı hakkında çeşitli değerlendirmeler yapıldı ve sonuçlar oldukça şok edici. Amerika Kahve Uzmanları Birliği (SCAA), kopi luwak’ın tadının kötü olduğu sonucuna vardı. Diğer yemek eleştirmenleri, kopi luwak’ın iyi kahve olmadığı konusunda hemfikir. Ayrıca profesyonel kahve tadımcıları tarafından kör kupa tat testi yapıldığında, onlar da bu kahvenin tadı hakkında olağandışı bir şey bulamadılar. İnce ve daha az asidik olduğuna dikkat çekerek kopi luwak’ın tadı fark edilir derecede farklı bulsalar da, bu tür kahveyi tercih etmelerini sağlayacak hiçbir şey yoktu.

Olağanüstü tadı nedeniyle insanların kopi luwak satın almadıkları sonucuna varılabilir. Aksine, çok nadir ve sıradışı olduğu için satın alıyorlar. Çoğu insan bu kahve için bu kadar yüksek bir fiyat ödemenin buna değmeyeceği konusunda hemfikirdir.

Kopi luwak’ın Fiyatı Ne Kadar ve Neden Bu Kadar Pahalı?

454 gramlık bir yabani kopi luwak kahvesi paketi 600 dolara (kilo başına 1300 dolar) mal olabilir. Bu fiyat da Kopi Luwak’ı dünyanın en pahalı kahvesi yapar.

Büyük Endonezya süpermarketlerinde, düşük kaliteli olduğu düşünülen çiftçi kopi luwak’ın fiyatı kilogram başına 100 dolardan başlıyor. Buna karşılık, yüksek kaliteli yerel arabica kahvesinin fiyatı yaklaşık beş kat daha düşüktür.

Kopi luwak’ın bu kadar pahalı olmasının nedeni, çok sıra dışı olması ve yüksek talep görmesi. Çok özel bir şekilde işlenmesi gerektiği için çok az arz var. Nadir olması ve onu çevreleyen gizem nedeniyle, fiyatı yüksek tutan Kopi Luwak’a doğal olarak çok fazla oluyor.