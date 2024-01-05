Dünyanın en kilolu veya en şişman adamı, kadını veya insanı kategorileri, çok sık karşılaşılan bir kategori değildir. Bunun sebebi aşırı obez kişilerin bunu duyurmayı istememesidir, ancak bazen birey çok ciddi bir tıbbi yardım aradığında yeni bir hikaye ortaya çıkabilir. Rekortmenler, yalnızca aşırı boyutları ve simitsi bel ölçüleriyle değil, aynı zamanda ciddi sağlık sorunları ile de sürekli bir mücadele halindedir.

Bu, dünyanın en ağır insanı olduğu doğrulanan en son adamın içinde bulunduğu durumdur: Orta Meksika şehri Aguascalientes’den Juan Pedro Franco Salas.

Franco, Kasım 2016’da tedavi nedeniyle hastaneye kaldırıldığında dünya çapında manşetlere çıktı. Başlangıçta 501 kg ağırlığında olduğu bildirilmişti. Çocukluğundan beri morbid obeziteden muzdaripti, durumu 17 yaşında geçirdiği bir yaralanmayla daha da kötüleşti. “Vücudum herhangi bir kontrol olmadan kendi yolunu takip etti” spiral kilo alımından bahsetti. “Her gün diyet yapmaya çalıştım ama hiçbir şey işe yaramadı ve çaresiz kaldım.”

Bundan dört yıl önce 30 yaşında olan hasta, hastanede hayat kurtaran bir tedavi görmek için yedi yıldır çıkmadığı odasından ayrıldı. Akciğerlerinde tip 2 diyabet, tiroid disfonksiyonu, hipertansiyon ve sıvı teşhisi kondu. Mayıs 2017’ye kadar, Franco 170 kg verdi ve sonrasında Bypass ameliyatı geçirdi.

Mide baypas ameliyatının ardından, Guinness World Records 2019 sayfalarında göründüğünde, vücut ağırlığının üçte birini kaybetmesini sağlayacak yeni bir diyet ve egzersiz rejimine başladı. 30 sağlık profesyonelinden oluşan bir ekibin yardımıyla çalışmalarına devam etti, en son gelen raporlara göre 2018 yılında 304 kiloya kadar düşmeyi başardı.

Dünyanın En Kilolu İnsanları (Eski)

Franco’dan önceki dünyanın en ağır adamı, Ocak 2006’da en yüksek 560 kiloluk ağırlığa ulaşan Meksikalı Manuel Uriba Garza. Durumundan ötürü yardım için televizyondan bir talepte bulundu ve obezite uzmanlarının rehberliğinde 381 kilograma kadar düştü. Manuel, Mayıs 2014’te kardiyak aritmi (düzensiz kalp atışı) ve karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve üç hafta sonra 48 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Son zamanların diğer en ağır adamları arasında, tüm hayatı boyunca morbid obeziteden muzdarip olan ve ağırlığı 1999’da 499 kilogram olan Michael Hebranko (ABD, 1953–2013) bulunmaktadır. Onu hastaneye götürürken balina askıları kullanılıyordu.

Ayrıca T. J. Albert Jackson (ABD, 1941–88), 404 kilogramlık ağırlık ile bu listede yer alıyordu. “Fat Albert” adıyla bilinen Jackson, 305 cm göğüs ölçüsü, 294 cm bel ve 75 cm’lik boyun ölçüsüne sahipti.

Bunun büyük bir kısmı, konjestif kalp yetmezliğinin bir sonucu olan su birikiminden kaynaklanıyordu. Jon’u hastaneye götürmek için bir düzine itfaiyeci ve doğaçlama bir sedye onu evinden bir feribot gemisine taşımak zorunda kalıyordu. Sıvıya doymuş, kalp ve solunum yetmezliği çeken Üniversite Hastanesine vardığında, Jon birbirine bağlanmış iki yatağa kondu. Onu yatağa yatırabilmek için 13 kişi birlikte çalıştı.

Günde 1.200 kalorilik bir diyetle yaklaşık iki yıl sonra, Jon 216 kilogramlık ağırlığıyla taburcu edildi. Bundan iki yıl sonra ise hayata gözlerini yumdu.