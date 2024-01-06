Dünyanın en zorlu hapishanelerinden bahsetmeden önce, yaşamak için bir hapishaneden daha tehlikeli olan tek yerin, onun dışındaki dünya olduğunu belirtelim. Neden mi? Akşam haberlerine hızlı bir bakış atacak olursanız, dış dünyanın yaşamak için oldukça tehlikeli bir yer olduğuna ikna olacaksınız. Bir şiddet suçunun ardından bir başkası gelir ve bu, bizce insanlığın ciddi bir kusura sahip olduğunun göstergesidir.

Dış dünya tehlikeli olduğu için, cezaevleri adaletli ve güvenli bir toplum için hayati önem taşır. Hapishaneler suçluları barındırmak için tasarlanmıştır ve bazı hapishaneler özellikle dünyanın en tehlikeli suçluları için tasarlanmıştır. Tehlikeliden kastımız, toplum için en büyük tehdidi oluşturan suçlulardır.

Dünyanın birçok yerindeki bu hapishaneler adalet sisteminin umudu ve suçluların karakterinin yeniden yapılandırılması amacını güderler, ancak dünyanın en tehlikeli suçlularını hapishanede bir arada barındırmak, hapishanenin şiddet atmosferini kaçınılmaz kılıyor. Buna ek olarak, hapishanelerin personelleri tarafından oluşturulan acımasız koşullar da var. Dünyanın en şiddetli ve işkenceli hapishaneleri, suçluların her gün ya akıl sağlığı sorunları için ya da hayatta kalmak için savaştığı yerlerdir. Sizler için aşağıda, dünyadaki en zorlu koşullara sahip 10 cezaevinin bir listesini hazırladık.

10. San Quentin Hapishanesi

San Quentin Hapishanesi 1852’de kuruldu ve Kaliforniya eyaletindeki en eski hapishanedir. Hapishanede bir gaz odası bulunsa da, orada yapılan tek infaz öldürücü enjeksiyondur. Şiddet, San Quentin’de geniş bir gardiyan kadrosuyla bile sürekli yaşanan bir sorundur. Şubat 2006’da ırksal nedenli bazı saldırıların 100 mahkumun yaralanmasıyla sonuçlandığı özel bir olay meydana geldi. Ek olarak, iki mahkum öldürüldü. Hapishane kötü koşullarıyla tanınıyor ve 2005 tarihli bir raporda “insanları orada barındırmanın tehlikeli olduğu” belirtildi.

9. Bang Kwang Hapishanesi

Bang Kwang Hapishanesi, Bangkok, Tayland’da bulunur ve “Bangkok Hilton” lakabıyla bilinir. Ancak, kimsenin kalmak istemeyeceği bir yerdir. Hapishane, mahkumlarına yaptığı rutin işkencelerle tanınır. Mahkumlar küçük hücrelere tıkıştırılır ve idam mahkumları, infaz edilmeden yalnızca 2 saat önce infaz edileceklerini öğrenirler. Gerçekten acımasızca.

8. Rikers Adası Hapishanesi

New York’taki Rikers Island Hapishanesi, mahkumlara şiddet konusunda bir dünya markasıdır. Ayrıca buradaki mahkumlar da çok tehlikelidir ve gardiyanlar onlardan genelde çekinirler. 1991 yılında hapishanede gardiyan olan John Reyes adında bir adam, orada tanık olduğu dayaklar ve cinayetler nedeniyle her gün korktuğundan bahsetti. Hapishane şiddet geçmişi nedeniyle, şu anda dünyanın en şiddetli ve tehlikeli hapishanelerinden biridir. Hapishanede yapılan birkaç reform eylemi, yılda bıçaklanma ve şişlenme sayılarının 1.000’den 70’e düşürülmesini sağladı.

7. Alcatraz Adası Hapishanesi

Kaliforniya eyaletinin San Francisco kıyısındaki Alctraz Adası’nda bulunan, Alcatraz Adası Hapishanesi uzun yıllardır kapalı olsa da, tarihin en tehlikeli suçlularından bazılarına ev sahipliği yaptı. En ünlü mahkumlarından biri Al “Scarface” Capone idi. Hapishane, devamlı olarak meydana gelen kaçış girişimleriyle biliniyordu, konu hakkındaki en büyük girişim Mayıs 1946’da “Alcatraz Savaşı” olarak bilinen kaçış girişimiydi. Alcatraz, kötü itibarı ve yüksek maliyeti nedeniyle 21 Mart 1963’te kapılarını kapatmak zorunda kaldı.

6. ADX-Florence Supermax Tesisi

Colorado’daki ADX-Florence, çoğu neredeyse yirmi dört saat hücre hapsinde olmak üzere en kötü mahkumları tutmak için tasarlandı. Haziran 2012’de birkaç mahkum tarafından dava açıldı. Dava, cezaevi koşullarının mahkumların istismarı ve işkencesi gibi ortamlara sebep olduğunu iddia ediyor.

5. La Sante Hapishanesi

Fransa’nın Paris kenti La Sante Hapishanesinin evidir. Hapishane o kadar acımasız bir yer olarak biliniyor ki, birçok mahkum burada cezasını çekerken kendi canına kıydı. 1999’da 124 mahkum intihar etti. Cezaevindeki şiddet o kadar yaygındır ki mahkumlar, gün içerisinde yalnızca 4 saat hücrelerinden çıkabiliyorlar. Cezaevi sistemi ayrıca bazı mahkumları diğerlerinden daha güçlü hale getiren ve koşulları daha kötü olan mahkumların durumunu daha kötü hale getiren hiyerarşik bir yapıya ev sahipliği yapıyor.

4. Diyarbakır Cezaevi (E Tipi)

Ülkemizin Diyarbakır şehrinde bulunan Diyarbakır Cezaevi’ndeki koşullar, muhtemelen bildiğiniz üzere tam anlamıyla insanlık dışı. Hapishanenin geçmişinin karanlık noktalarından biri de burada çocukların da müebbet cezalarını çektikleri koğuşların var olması. Hapishanenin şiddet içeren doğası, mahkumların kendisinden çok gardiyanların tarafında görünüyor. 1996’da gardiyanların ve polisin mahkumları şiddetli bir şekilde dövdüğü bir olay meydana geldi. Bu olay 10 mahkumun ölümüne ve 23 kişinin yaralanmasına neden oldu. Ayrıca, içinde bulunduğumuz 2020 yılının başlarında çocuk koğuşunda meydana gelen şiddet olayları, haber ajanslarının gündemine oturmuştu.

3. La Sabaneta Hapishanesi

La Sabaneta Hapishanesi, Güney Amerika’nın fakir ülkelerinden Venezuela’da yer almaktadır. Hapishanenin tesisleri 15.000 mahkumu barındıracak şekilde tasarlandı, ancak buna rağmen 25.000 kişi barındırıyor. Hapishane, her 150 mahkum için yaklaşık 1 gardiyan bulunduruyor. Hapishane, şiddet olaylarıyla tanınıyor, en şiddetlisi ise 1994 yılında meydana gelen silahlı eylemdi. 108 mahkumun ölümüyle sonuçlandı ve buna ek olarak, 1995 yılında hapishanede 196 mahkum öldürüldü ve 624 mahkum yaralandı.

2. Tadmur Hapishanesi

Tadmor hapishanesinde yaşananlar tam anlamıyla Netflix’in Dünyanın En Zorlu Hapishaneleri yapımında işlenmeye aday diyebiliriz, hapishane dizilerinin birçoğuna taş çıkartacak uygulamalara sahip.

Suriye’nin Palmira kentindeki Tadmor Askeri Hapishanesi, bir mahkumun dünyada hapis yatmayı en istemeyeceği yerlerden biridir. Burada mahkumlara uygulanan işkenceler, her yıl onlarca mahkumun intiharıyla sonuçlanıyor. Hapishaneye tek ulaşım, yönetim tarafından kazılmış bir yeraltı tünelinden sağlanıyor. Hapishaneden çıkmak için ve girmek için yerde sürünmek gerekiyor, bu sebeple kaçış imkansıza yakın.

Mahkumların her gün demir sopalarla dövülerek işkenceye tabi tutulduğu bu hapishanenin şartları, tam anlamıyla insanlık dışı eylemlerden oluşuyor. Garip olan şey ise, bu hapishanedeki mahkumların birçoğu ağır suçlardan değil, normal ve hafif suçlardan dolayı burada. Ağır suçlular bir süre sonra idam edilirken, hafif suçlular ise devamlı olarak işkenceye maruz kalıyor (du).

2015 yılında IŞİD eylemleri sonucunda hapishane patlayıcılar kullanılarak kullanılamaz hale getirilene kadar bu şekilde işlemeye devam etti.

1. Carandiru Cezaevi

Brezilya’daki Carandiru Cezaevi, tartışmasız dünyanın en çok şiddet uygulanan ve ölümcül hapishanesidir. 1992’de 102 mahkumun öldürülmesiyle şiddetli bir hapishane katliamı meydana geldi. Hapishane aynı zamanda korkunç sağlık sorunlarıyla da tanınır, her beş mahkumdan birinde HIV teşhisi bulunuyor. Gardiyanlar, bu hastaların birçoğunu elektrikli sandalyelere koyuyor ve ölümlerini izlemekten keyif aldıklarını belirtiyorlar, her yönüyle kan donduran bir hapishane uygulaması mevcut.