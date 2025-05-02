Katolik Kilisesi’nin 267’nci ruhani liderinin belirleneceği Konklav toplantısı 7 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Seçim süreci yaklaşırken, Vatikan’da hazırlıklar da hız kazandı. Sistine Şapeli'nin çatısına geleneksel seçim işareti olan baca, Vatikan itfaiyecileri tarafından yerleştirildi.

Kardinal seçmenlerin katılımıyla gerçekleşecek gizli oylamalarda, her turun ardından bacadan yükselecek duman dikkatle izlenecek. Siyah duman, henüz uzlaşma olmadığını; beyaz duman ise yeni papanın seçildiğini tüm dünyaya ilan edecek. Bu geleneksel işaret, yüzyıllardır Katolik dünyasında heyecanla takip edilen bir sembol olmayı sürdürüyor.

Konklav tamamlanana kadar, dünya Katoliklerinin yeni liderinin kim olacağını öğrenmek için Sistine Şapeli’nden yükselecek dumanı bekleyecek.