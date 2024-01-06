Çevremizi korumaktan daha önemli bir şey yoktur. Sonuçta başka bir gezegende henüz kolonileşemediğimiz için Dünya elimizdeki tek yaşam alanı. İşte çevresel aktiviteleri ile dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeyi misyon edinmiş bazı kadınlar.

Greta Thunberg

Bir çoğumuzun o ünlü “How dare you?” sorusuyla tanıdığı ve henüz 17 yaşında olan Greta Thunberg, gelecek nesiller için gerçek bir örnek teşkil ediyor. Çevre temizliği için birçok toplulukla birlikte yaptığı çalışmalar ‘’boyundan büyük işlere kalkışmak’’ deyiminin olumlu bir örneği şüphesiz.

Peggy Shepard

Shepard, We ACT adlı bir çevre koruma seferberliği topluluğunun yöneticisidir. Topluluğun ve kendisinin amacı, koşulsuz şartsız sürdürülebilir ve yaşanabilir çevre için mücadele etmek.

Rachel Carson

Amerikalı bir deniz biyoloğu, yazar, bilim insanı ve aynı zamanda ekologdur. 1930 yılında çevre ile ilgili yazdığı bir makale ile dikkatleri üzerine çeken Carson, özellikle okyanusların temizliği ve korunması için yaptığı çalışmalarla tanınır.

Julia Hill

Doksanlı yılların sonlarında Julia Hill, Luna adında eski bir sekoya(devasa büyüklükte bir ağaç)’da tam 738 gün geçirdi. Bu eylemi sekoya ağaçlarına yönelik insan tehditlerine karşı farkındalık oluşturmak içindi. Bu hareketiyle listemize girmeyi başaran Julia günümüzde hala çevreyi savunmaya devam ediyor.

Jane Fonda

Bir Hollywood yıldızı olan Jane Fonda, misyonunu dünyayı korumaya ve güzelleştirmeye adayan kadınlardan yalnızca biri. Her Cuma günü orman yangını tatbikatlarına öncülük etmek için tüm işlerini bir kenara koyup buna zaman ayırırdı.

Listemizde ilk sırasında yer alan Greta Thunberg’in Amazon yangınları için söylediği ‘’Evimiz Yanıyor!’’ ifadesinden ilham almıştır. 2019 ekim ayından bu yana ve bir çok çevre aktivisti, çevre kirliliğini protesto etmek ve seslerini duyurmak için Washinton’da sokaklara çıktılar. Jane’in de bu uğurda kısa bir süre de olsa hapiste zaman geçirdiğini de hatırlatmak isteriz.