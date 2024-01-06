Dünya, bizlere yaşamlarımızı sürdürebilmemiz için gerekli her şeyi sağlıyor. Peki biz onun için ne yapıyoruz?

Karbon salınımı? Plastik kullanımı? Nükleer savaşlar?

Hepimizin farkında olduğu gibi Dünyamızda çevre kirliliği günden güne artıyor. Peki bunu değiştirmek mümkün mü? İsterseniz bu yazıyı okuduktan sonra siz karar verin.

AZALT

1. Daha az sür

Haftada bir gün bile olsa arabanız yerine bisiklet kullanmayı deneyin, hem sağlıklı hem çevreci. Daha ne olsun!

2. Işıklar kapalı

Kullanmadığınız odalarda boş yere ışıkları açık bırakmayın, evden çıkarken evin tüm ışıklarını kapamayı unutmayın, hem cebinize hem de çevreye zarar.

3. Hızla değişen modaya ayak uydurmak zorunda mısınız?

Birçok depodan ve evden her yıl tonlarca kıyafet çöpe atılıyor. İkinci el kıyafet alım-satımı günümüzde çok tercih ediliyor mesela, tüm kıyafetleriniz için tercih etmeseniz bile gezegeni kurtarmak için ufak bir başlangıç yapabilirsiniz.

YENİDEN KULLAN

4. Kendi kabını getir

Birçoğumuz kahve veya çay ile yaşıyoruz, evlerimize dışarıdan yemekler sipariş ediyoruz. Peki bu tüketim çılgınlığı karşısında yılda ne kadar kullan-at plastik Dünyamızın çöplüklerine karışıyor biliyor musunuz? 100 milyon!

5. Su şişeleri

Mümkün olduğunca plastik şişeleri tercih etmeyin. Plastik şişe atıklarının doğaya karışmaları yaklaşık 400 yıl sürüyor.

6. Peki ya plastik torba? Hayır Teşekkürler!

Market alışverişlerinizde plastik poşet ve torbaları tercih etmeyin. Bu tüketim sonucunda her yıl 8 milyon ton plastik okyanuslarımıza karışıyor.

GERİ DÖNÜŞTÜR

7. Tek kullanımlık ürünler kötü olmayabilir

Tüm tek kullanımlık malzemelerinizin geri dönüştürülebilir veya biyolojik olarak doğada kolaylıkla ayrışabilir olduğundan emin olun.

8. Doğru geri dönüşüm yaptığından emin misin?

Geri dönüşüme göndereceğiniz malzemeleri çok iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Dönüştürülebilir olduğunu düşündüğünüz bazı şeyler geri dönüştürülemiyor olabilir.

Unutmayın! Dünya bizim evimiz, evimizin önünü süpürmek de bizim görevimiz.