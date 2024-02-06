Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Dürdane Kaya’nın, kendisini rahatsız eden şahıs tarafından cadde ortasında 4 el ateş edilerek öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Sanık, iddianamede yer alan ifadesinde, "Dürdane’nin bana ters bir şey söylemesine karşın yanıma rahmetli babamın tabancasını aldım. Olay yerine gidince Dürdane ile Y.A. bana doğru geldi. Yanlarına yaklaştığımda hiçbir şey demeden sinirlenerek Dürdane’ye ateş ettim ve uzaklaştım. Amacım konuşmak olsa da Dürdane’yi görünce sinirlendim ve bir anlık öfke ile ateş ettim" dedi.

Güzeller Mahallesi Bağdat Caddesi’nde 24 Mayıs 2023’de meydana gelen olayda, 3 çocuk annesi ve 2 torun sahibi Dürdane Kaya (45), cadde üzerinde karşılaştığı Erdoğan Y. (50) tarafından tabanca ile vuruldu. 4 el ateş edilen Dürdane Kaya hastaneye kaldırıldı. Zanlı ise olayın ardından kaçtığı ara sokakta yakalandı. Erdoğan Y. tutuklandı, Dürdane Kaya ise kaldırıldığı hastanede 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Ailenin talebi üzerine duruşma gizli yapıldı

Hakkında "Kadına karşı kasten öldürme", "Silahla tehdit", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından dava açılan tutuklu sanık Erdoğan Y., Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Dürdane Kaya’nın ailesi, tutuklu sanık Erdoğan Y., tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Kaya’nın aile avukatının talebi üzerine duruşma gizli yapıldı. Sanığın savunmasının ardından tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma ertelendi.

İddianameden

Öte yandan, olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Dürdane Kaya’nın yengesi ve çocukları ile sanık Erdoğan Y’nın ifadeleri yer aldı. Kaya’nın yengesi Y.A. ifadesinde, sanık Erdoğan Y’nin 1 yıl önce Dürdane Kaya’nın evine gelerek, mobilya montajı yaptığını söyledi. Erdoğan Y’nın, Dürdane Kaya’nın eşinin vefat ettiğini öğrendiğinde oğlu ile arkadaş olduğunu ifade eden Y.A., "Dürdane’nin dul olduğunu öğrenmesi üzerine oğlu Mustafa ile ilişki kurarak arkadaşlık ortamı oluşturdu. Erdoğan, Dürdane’ye bekar olduğunu, evlenmeyi istemesi halinde kendisine talip olduğunu söylemiş. Dürdane ise Erdoğan’ın arkadaşlık teklifini kabul etmemiş ve evlenmeyi düşünmediğini söylemiş. Bu konuşmaları Dürdane’nin bana anlatması üzerine biliyorum" dedi.

"Silahı Dürdane’nin göğüs hizasına doğrultarak ateş etti"

Erdoğan Y’nın teklifine karşılık alamaması üzerine Dürdane Kaya’yı sürekli tehdit ettiğini dile getiren Y.A., "Tehdit sebebiyle Dürdane, Gebze Aile İçi Şiddet Büro Amirliğine şikayette bulundu ve sanık hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Olay günü Dürdane ile hastaneye ardından evinin taksitini ödemek için Gebze Belediyesi’ne gittik. Sanık her ayın 24’ünde Dürdane’nin taksit ödediğini biliyordu. Taksiti ödedikten sonra yürüyerek bankaya gitmek üzere yola çıktık. Yolda yürürken bir el silah sesi duydum. Karşıya baktığımda 3 metre mesafemizde sanığın elinde silah olduğunu gördüm. Sanık silahı Dürdane’nin göğüs hizasına doğrultarak ateş etti. Dürdane yere düşünce sanığın üzerine yürüdüm. Erdoğan silahı bana doğrultarak ’Gelme vururum seni’ diyerek iki kez tekrarladı. Daha sonra Dürdane’ye dönerek ’Ben seni vuracağım demedim mi?’ diyerek olay yerinden uzaklaştı" diye konuştu.

"Ağlayarak bir daha yapmayacağını söyledi"

Dürdane Kaya’nın oğlu ise ifadesinde, "Annem 4 yıl önce koltuk almıştı. Bu koltukların kurulumu için sanık bizim eve geldi. Sanık Erdoğan’ın annem ile aynı memleketten olduğunu öğrendik. Bu sebeple annemle aralarında muhabbet geçti. Annemin sanığa benim işsiz olduğumu söylemesi üzerine Erdoğan aracılığıyla onun çalıştığı firmada işe başladım. Sanıkla bu vesileyle tanıştım ancak annem ile ilişkisi olup olmadığını bilmiyorum. 2022 yılı sonlarında Erdoğan fındık toplamak için memleketine gideceğini, benim de yardım için yanında gitmemi istedi. Ben de bunu kabul ettim. Orada şüphelinin Whatsapp profilindeki gül resminin annemin profilindeki resimle aynı olduğunu gördüm. Bu durumu anneme sordum ancak annem inkar etti. O aralar bana annem ile Erdoğan’ın yan yana karede bulunduğu bir fotoğraf geldi. Fotoğrafı anneme gösterip sorduğumda bana montaj olduğunu söyledi. Bu olaylardan sonra 2023 yılı başında annem bize Erdoğan’ın kendisini devamlı olarak rahatsız ettiğini, takip ettiğini ve kendisiyle birlikte olmak istediğini söyledi. Bu durumu öğrenince sanığa annemin peşini bırakmasını ve rahatsız etmemesini söyledim. Erdoğan bir daha yapmayacağına söz verdi ancak annemi arayarak kendisinin ilişkiye karşı çıkması nedeniyle öldüreceğini söylemiş. Sanık ile tekrar konuşunca ağlayarak bir daha yapmayacağını söyledi. Annem sanığın kendisini takip ettiğini söylemesi üzerine bizi rahat bırakması için annemin polise giderek şikayetçi olmasını sağladım. Annemin sanıkla ilişkisinin olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

"Annem, tehdit alması nedeniyle olayı anlatamadı"

Sanığı daha önce görmediğini ancak ismini bildiğini söyleyen Dürdane Kaya’nın diğer oğlu, "Annem ile sanığın ilişkisinin olmadığını biliyorum. 2023 yılı nisan ayında İnstagram üzerinden A.Y. isimli sahte bir hesaptan bana mesaj atıldı. Mesaj atan kişi kendisini tanıtmadı. Mesajla karşımdaki kişi, annemin 5 yıldır ilişkisi olduğunu söyledi. Benim bu ilişkiye onay vermemi istedi ancak ben onay vermedim. O tarihten sonra annemin bir ilişkisinin olduğunu öğrendim. Bunu anneme sorduğumda mesajı yazan kişinin Erdoğan olduğunu, kendisini tehdit ettiğini, kendisi ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını söyledi. Bunun üzerine annemi alarak karakola gittik ve şikayette bulunduk. Annem ile Erdoğan arasında gönül ilişkisi yoktu. Annem, tehdit alması nedeniyle olayı anlatamadı" şeklinde konuştu.

"Bu ilişkiden eşimin de haberi vardı"

İddianamede, tutuklu sanık Erdoğan Y’nin da ifadesine yer verildi. Dürdane Kaya’yı 5 yıl önce evine mobilya montajı için gittiğinde tanıdığını ifade eden Erdoğan Y., "Mobilya kurulumu sırasında numarasını aldım. Dürdane bana kocasının vefat ettiğini, benimle arkadaşlık kurmak istediğini söyledi. Dürdane’nin bu beklentisine karşılık vermem üzerine konuşmaya başladık. Dürdane evli olduğumu biliyordu. Dürdane’ye eşimle boşanacağımı ve onunla evleneceğimi söyledim. Bu ilişkiden eşimin de haberi vardı. Dürdane ile birlikte çektiğimiz fotoğrafları sosyal medyadan da paylaştım. Dürdane’nin oğulları evlenmemize sıcak bakmadı. Maktulün çocukları evlenmemize onay vermeyince Dürdane’de evlenmek istemediğini söyledi" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir şey demeden sinirlenerek Dürdane’ye ateş ettim"

Erdoğan Y., olaydan yaklaşık 1 ay önce Dürdane Kaya’nın kendisiyle iletişim kurduğunu belirterek, "Dürdane bana, ’Çocuklarımız evlensin beni bekle. Ben seninle evlenmek istiyorum’ dedi. Y.A. bizi ayırmak istedi. Uzaklaştırma kararından sonra Dürdane ile hiç görüşmedim. Dürdane’nin her ayın 24’ünde ev parası yatırmak için Gebze Belediyesi’ne gittiğini biliyordum. Olay tarihinde amacım Dürdane ile oturup konuşmaktı. Dürdane’nin bana ters bir şey söylemesine karşın yanıma rahmetli babamın tabancasını aldım. Olay yerine gidince Dürdane ile Y.A. bana doğru geldi. Yanlarına yaklaştığımda hiçbir şey demeden sinirlenerek Dürdane’ye ateş ettim ve uzaklaştım. Amacım konuşmak olsa da Dürdane’yi görerek sinirlendim ve bir anlık öfke ile ateş ettim" dedi.

Sanığın telefonu incelendi

İddianamede, sanığın telefonunda yapılan incelemede, Dürdane Kaya ile Erdoğan Y. arasında 1 Nisan 2022 ile 3 Mart 2023’e kadar bin 922 görüşme ve SMS kaydı bulunduğu kaydedildi. Sanığın Dürdane Kaya’nın evine mobilya kurulumu için gittiği ve Kaya’nın bekar olduğunu söylemesi üzerine görüşmeye başladıklarının belirtildiği iddianamede, Dürdane Kaya’nın bu durumu çocuklarından gizlediği, ilişkinin müşteki Y.A. tarafından bilindiği, maktul ve sanığın uzun sayılabilecek 3-4 yıl gibi bir süre telefonla görüştükleri vurgulandı.

Israrla görüşmek istemiş

İddianamede, sanığın eşinden boşanıp Dürdane Kaya ile evlenmek istediğini söylediği ancak çocuklarının rızasının bulunmaması sebebiyle Kaya’nın teklifi kabul etmediği, Erdoğan Y’nın ise ayrılığı kabullenmediği ve ısrarla görüşmek istediği ifade edildi. Aynı zamanda iddianamede, Erdoğan Y’nın bu ısrarlarının Dürdane Kaya ile ailesini rahatsız edici boyuta ulaşması dolayısıyla şikayet edildiği, Erdoğan Y. hakkında uzaklaştırma kararı alındığı, buna rağmen sanığın Dürdane Kaya ile görüşmek istediği ve olayın meydana geldiği kaydedildi.