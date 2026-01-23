Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 43 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda topladığı 9 puanla son sırada yer alıyor.

Ligde geçtiğimiz hafta Gaziantep FK ile berabere kalarak şampiyonluk yolunda kayıp yaşayan Galatasaray, Karagümrük karşısında hata yapmak istemiyor.

22. randevu

Fatih Karagümrük ile Galatasaray, bugüne kadar ligde 21 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 14 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 5 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Rekabette Galatasaray 42 kez ağları havalandırırken, Karagümrük ise 18 gol sevinci yaşadı.

Ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı.

Ligde 6 maçlık yenilmezlik serisi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 12. haftada deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 kaybettikten sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Sarı-kırmızılılar, ligde daha sonra oynadığı 6 mücadelede 4 galibiyet elde ederken, 2 defa da berabere kaldı.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon dış sahada 8 karşılaşmaya çıktı. Aslan, bu maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 19 puan alırken, maç eksiği ve averajla bu alanda ikinci sırada bulunuyor. Cimbom, ligde son olarak Antalyaspor'a konuk oldu ve müsabakadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.

Ocak ayında 6. maç

Ocak ayını yoğun geçiren Galatasaray, şu ana kadar 5 resmi karşılaşma oynarken, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılar, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 ile geçerken, finalde ise Fenerbahçe'ye 2-0 kaybetti. Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Aslan, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Atletico Madrid karşısında da sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.

Mauro Icardi, ligde 9 gol attı

Galatasaray'ın, Süper Lig'de oynadığı müsabakalarda gol yükünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi çekiyor. Icardi, ligde görev aldığı 17 maçta 9 gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen ve Leroy Sane 6'şar, Barış Alper Yılmaz 5, Eren Elmalı ve Yunus Akgün 3'er, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara 2'şer, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve Roland Sallai de 1'er gol kaydetti. Fatih Karagümrük maçında ise Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.

4 futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray'da, Fatih Karagümrük maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan Karataş, bu müsabakada sarı kart görmesi durumunda 20. haftada iç sahada oynanacak Kayserispor mücadelesinde cezalı olacak.

Aslan'da Wilfried Singo'nun kadroda olması beklenmezken, sakatlığı bulunan Arda Ünyay da Fatih Karagümrük'e karşı oynayamayacak.

Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.