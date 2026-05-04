Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma, tribünlerde heyecan dolu anlara neden oldu. Maçın bitiş düdüğünün ardından sahadaki tansiyon kısa sürede yükseldi. Futbolcular arasında başlayan sözlü atışma, bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. İki takım oyuncuları arasında yaşanan arbedede tekme ve yumrukların havada uçuştuğu görüldü. Sahadaki gerginliğe teknik ekipler ve güvenlik güçleri müdahale ederken, olaylar güçlükle yatıştırıldı.

ŞİKEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bugün ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor arasındaki futbol müsabakasında maç sonucunu etkileyecek şekilde usulsüzlük olduğuna dair iddiaların ortaya atılması ve bir kısım görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine re'sen soruşturma başlatıldı.