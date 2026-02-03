

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa-İstanbul Otoyolu üzerinde seyir halinde iken durdurulan D.D. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada kaçak tütün mamulleri bulundu. Çalışmaların devamında, Ç.K. isimli şahsa ait Osmangazi ilçesinde bulunan bir depoda da piyasaya sürülmek üzere yüksek miktarda kaçak ürün ele geçirdi. Yapılan aramalarda, 8 milyon 700 bin adet bandrolsüz boş makaron ile 1 ton 620 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli D.D., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA