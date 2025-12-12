Yangın, Bilecik’in Yenipazar ilçesine bağlı Belkese Köyünde meydana geldi. Serkan C.’ye ait, altında altında ahır bulunan 2 katlı evde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören komşular hemen durumu 112’ye haber verirken, ardından evde bulunan 66 yaşındaki Ümmühan C.’yi evden çıkardılar. Alevler hızla büyükken, evin altındaki ahırda bulunan 6 büyükbaş ve 40 küçükbaş hayvan jandarma tarafından anında tahliye edildi. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA