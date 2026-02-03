Ocak ayına ilişkin enflasyon verileri kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yılın ilk ayında yüzde 4,84 yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 30,65 olarak hesaplandı.

Verilere göre aylık bazda en dikkat çekici artış gıda kaleminde yaşandı. En yüksek paya sahip üç ana harcama grubunda fiyatlar; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,59, ulaştırmada yüzde 5,29, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda ise yüzde 4,43 oranında arttı. Bu grupların aylık enflasyona katkısı gıdada 1,61, ulaştırmada 0,88 ve konutta 0,51 yüzde puan olarak kaydedildi.

Yıllık değişimlere bakıldığında da benzer tablo ortaya çıktı. Gıda ve alkolsüz içeceklerde fiyatlar bir yılda yüzde 31,69 yükselirken, ulaştırmada yüzde 29,39, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda ise yüzde 45,36 artış görüldü. Bu ana harcama gruplarının yıllık enflasyona katkıları sırasıyla 7,82, 4,64 ve 6,74 yüzde puan oldu.

Öte yandan TÜİK verilerine göre Aralık 2025’te TÜFE aylık bazda yüzde 0,89 artış göstermişti. Aynı dönemde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,75 yükselirken, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 30,89, üretici fiyatlarında ise yüzde 27,67 olarak açıklanmıştı.

KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

Enflasyonun açıklanmasıyla ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı da belli oldu. Buna göre şubat ayı kira artış oranı yüzde 33,98 olarak öne çıktı. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 34,88 olmuştu.

EMEKLİNİN İLK ZAM ORANI NETLEŞTİ

Emekliler Ocak ayının aylık enflasyonu olan yüzde 4,84 kadar zammı hak etti. Tam zam oranı için Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.

Merkez Bankası'nın 2026 sonu için enflasyon tahmin aralığı yüzde 13-19 düzeyinde bulunuyor. 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedefi ise yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirlendi.