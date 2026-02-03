Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kredi kartı limitlerine yönelik aldığı kısıtlama kararı piyasada şok etkisi yaratırken, iş dünyası temsilcileri limit kısıtlamalarının eğitimden sağlığa, beyaz eşyadan mobilya ve turizme kadar çeşitli sektörleri olumsuz etkileyeceğini belirtiyor. Aynı zamanda kararın kayıt dışını da artırabileceğine dikkat çeken sektör temsilcileri kararın yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor.

BDDK, geçtiğimiz cuma gecesi açıkladığı kararda kart hamillerinin, tüm bankalardaki toplam kart limitlerinin 400 bin TL’nin üzerinde olması halinde, son bir yıl içerisindeki en yüksek harcamanın yapıldığı hesap kesim tarihindeki kullanılmayan kart limitlerinin, bankalarca kısmi bir oranda azaltılacağını açıkladı. Kararda limitlerin bankalarca 15 Şubat’a kadar indirileceği belirtildi. Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine ikinci bir açıklama daha yapan BDDK, kararın finansal istikrarın güçlendirilmesini sağlamak için bir paket halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TCMB koordinasyonunda alındığını belirtirken, temelde tüketicinin korunması, alt gelir gruplarının desteklenmesi, yasa dışı bahisle mücadele ve uluslararası düzenlemelere uyum adına bu kararın alındığını bildirdi.

Güleç: Haksız rekabetin önünü açabilir

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, bu kararın ilk etapta tüketici tarafında tasarrufları artırmaya yönelik bir politika gibi göründüğünü, bu politikanın da anlaşılabilir olacağını söylerken, bununla beraber kayıt içindeki paranın kısılmasının ise bir fayda sağlamayacağına işaret etti. Güleç, “Kredi kartlarında limitlerin kısılması demek satışların kayıt dışına doğru büyümesi anlamına geliyor. Bu da hem enflasyona bir katkı sağlamıyor hem de haksız rekabetin önünü açıyor. Özellikle biz mobilyacılar da bunun bilincindeyiz. Türkiye’deki enflasyon ortamı ve satın alma gücünü de düşündüğümüzde, bu limitlere müdahale istenilen neticeyi sağlamayabilir” ifadelerini kullandı.