19 Şubat’ta başlayacak Ramazan ayı öncesinde ramazan pidesine uygulanacak yeni fiyatlar açıklandı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan pidesinin kilogram fiyatının geçen yıla göre yüzde 23 artırılarak 100 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Balcı’nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerde 250 gram ramazan pidesi 25 liradan, 350 gram ramazan pidesi ise 35 liradan satışa sunulacak.

Fiyat artışının maliyetlerdeki yükselişten kaynaklandığını belirten Balcı, ramazan ayı boyunca pide satışlarının bu fiyat tarifesi üzerinden yapılacağını ifade etti.

Ekmeğe zam gelecek mi?

Balcı, Ramazan ayı boyunca ekmeğe zam yapılmayacağını, mart ayının sonuna doğru bir fiyat artışı olabileceğini de ekledi.