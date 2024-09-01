İstanbul Yenikapı sahilinde düşen telefonunu almaya çalışan genç kayalıklara sıkıştı. İstanbul İtfaiyesi, kayalıklarda sıkışan genci yaralı olarak kurtardı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Yenikapı sahilinde düşen telefonunu almaya çalışan 17 yaşındaki genç erkek kayalıklara sıkıştı.
Gencin sıkıştığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kayalıkların arasına sıkışan genci kurtardı.
Ekipler, genç çocuğu 112 sağlık ekibine teslim ederken, şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: igf