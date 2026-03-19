İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, 20 Mart Cuma günü başlayacak Ramazan Bayramı öncesi yaptığı açıklamada 'Cuma günü, bayramın ilk gününü yaşıyor olacağız. Bu süreçte ramazan ayını da İznik'te dolu dolu yaşadık. İftarlar, teravih programları, çocuk etkinlikleri ve ramazanın ruhunu yaşatan kültürel etkinlikler ile şehrimizde coşkulu bir ramazan yaşandı. Bir yandan İznik Belediyesi olarak bayram hazırlıklarımız devam ediyor. Bu süreçte ilçe halkımız ile dışarıdan gelecek misafirlerimizin herhangi bir aksaklık veya sorun yaşamaması adına tüm birimlerimizle bayrama hazırız' dedi.

Bayram süresince ekiplerin görev başında olacağını kaydeden Başkan Usta, Zabıta Müdürlüğümüz bayram öncesi tertip ve düzen için önlemler alıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz rutin çalışmalarının yanı sıra kendi alanında ilave bir dizi çalışma yürütüyor. Diğer taraftan İzbel Sosyal Tesislerimiz Ramazan Bayramının ilk günü saat 15.00'dan itibaren halkımıza hizmet verecek. İlçemizde resmi bayramlaşma programı ise bayramın birinci günü saat 10.30'da ilçemiz belediye çay bahçesinde gerçekleşecek.' diye konuştu.

'Evimizi Bayrama hazırlıyoruz'

Bayram temizliğinin kültürümüzün bir parçası olduğunu dile getiren İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta 'Bizler de İznik Belediyesi olarak şehrimizin bayrama çiçek gibi girmesi için rutin çalışmalarımızın yanında bir dizi çalışmalar yapıyor, evimiz İznik'i bayrama hazırlıyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ramazan ayı ve bayram sürecinde; ana arterlerin yıkanması, parkların genel temizliği, camilerin etraflarının temizlenmesi, kırsal mahallelerimizin yıkanması gibi çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Temizlemek bizim görevimiz, temiz tutmak ise vatandaşlarımızın görevi. Bizler her ne kadar ekiplerimizle sahada olsak da vatandaşlarımız da; işyeri önlerini temiz tutarak, bulundukları alanları temiz bırakarak, çevreyi kirletmeyerek bizlere destek olmalılar. Özellikle bayram sürecinde ilçemiz dışarıdan çok fazla misafir aldığı için bizler buna göre önlemlerimizi alıyoruz. Bu vesile ile şimdiden tüm İznikli hemşerilerimin, milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum' dedi.