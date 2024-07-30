Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek ve onları zararlı içeriklerden korumak amacıyla Çocuk İçin Dost Uygulamalar (DUY) web sitesi ve ihbar hattını hayata geçirdiklerini belirtti.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında çocukların korunması ve sağlıklı gelişimleri için Bakanlıkça yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Çocukları her türlü tehlikeden ve zararlı içeriklerden korumak için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Göktaş, “Çocuklarımızın geleceği bizim için çok önemli. Bu kapsamda çocuklarımızın sağlıklı gelişimini desteklemek ve onları zararlı içeriklerden korumak amacıyla Çocuk İçin Dost Uygulamalar (DUY) web sitesi ve ihbar hattını hayata geçirdik. Bu platform üzerinden çocuklara, ailelere ve tüm topluma yönelik kapsamlı bir bilgilendirme ve farkındalık çalışması yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çocuklara ve ailelere yönelik pek çok rehber ve içerik sunuluyor

DUY üzerinden çocuklara ve ailelere yönelik pek çok rehber ve içerik sunulduğunu belirten Bakan Göktaş, "Çocuklara yönelik kitap ve oyuncak seçiminde ailelere öneriler, çocuklarda mahremiyet bilinci, koruyucu ailelik gibi konularda hazırladığımız rehberlerimizle ebeveynlerimizi destekliyoruz. Ayrıca, siber zorbalık, çevrimiçi/çevrimdışı oyun oynama, dijital bağımlılık gibi güncel konularda hazırladığımız sosyal medya içerikleriyle ailelerimize yol gösteriyoruz. Bununla birlikte çocukların, yazılı, görsel ve dijital yayınların zararlarından ve diğer risklerden korunması amacıyla zararlı içeriklere karşı mücadele ediyoruz.” dedi.

DUY İHBAR PLATFORMU KURULDU

“Dijital dünyanın getirdiği risklere karşı çocuklarımızı korumak için duyarlı olmalıyız” ifadesini kullanan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

“Bu nedenle vatandaşlarımızın çocuklar için zararlı olduğunu düşündükleri içerikleri, yayınları ve uygulamaları kolayca bildirebilmeleri için DUY İhbar Platformunu oluşturduk. Bakanlığımız web sitesindeki Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfasından ulaşılabilen bu platform üzerinden WhatsApp ve Bip'e bağlanılarak yapılan ihbarları 7/24 esasına göre değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımız ayrıca WhatsApp ve Bip ihbar hattımız 0 (530) 918 11 17 iletişim numarasından da muzır içeriklere müdahale ihbarı yapabiliyor. Bu şekilde bildirilen tüm içerikler titizlikle incelenerek gerekli mercilere iletiliyor."

Bakan Göktaş, DUY projesi ile çocukların daha güvenli ve sağlıklı bir çevrede büyümelerini hedeflediklerini belirterek, çocukların korunması ve geleceği için herkesi üzerlerine düşen görevi yapmaya davet etti.