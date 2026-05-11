Kısa vadeli işlemlerden uzak durulmasını isteyen İslam Memiş, altın ve gümüşte kritik seviyeleri paylaştı. Memiş, alım fırsatı olarak değerlendirdiği durumu aktardı.

"DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI"

Orta Doğu'daki savaştan anlaşma haberi gelmediğini belirten Memiş, "Uluslararası piyasalarda ons altın 4.692 dolar seviyesine şu an itibariyle. Ons altın tarafında 4.650 - 4.800 dolar aralığını yine takip etmeye devam edeceğim. Burada düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Yine düşüşleri bir alım fırsatı olarak takip etmeye devam edeceğim." dedi.

"GRAM, ONS ALTINI TAKİP EDİYOR"

Gram altının ons altına paralel hareket ettiğini belirten Memiş, "Gram altın/TL fiyatı yine ons altını takip etmeye devam ediyor. Yine dolar TL kurunda stabil bir görüntü olduğu için dolar gram altına destek vermiyor, sabit ve o yüzden gram altın TL fiyatı, ons altına göre hareketler sergilemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"GEÇEN HAFTANIN ŞAMPİYONU GÜMÜŞ"

Gümüşle ilgili de değerlendirmeler yapan Memiş, "Geçen haftanın şampiyonu gümüştü. Gümüş yatırımcısı geçen hafta ciddi bir kazanç elde etti. Çünkü altın gümüş rasyosu 60 seviyesinin altına sarktığı için haliyle gümüş daha pozitif ayrıştı." şeklinde konuştu.